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Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas u Humskoj počinju svoje evropske kvalifikacije, a prvi rival na putu ka glavnoj fazi Lige konferencija biće Una Štrasen iz Luksemburga.

Svoja očekivanja pred evropsku premijeru crno-belih izneo je šef stručnog štaba kluba iz Humske, Saša Ilić...

1/6 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Svi znate da je sutra utakmica kvalifikacija. Moji igrači znaju da je ovo ozbiljna, takmičarska igrača i da će se tako ponašati. Očekujem veliku energiju igrača i veliku podršku navijača. Ako ponovimo prvih pola sata protiv Zemuna, bićemo favoriti sutra - počeo je priču Ilić, pa se osvrnuo na duel sa Zemunom:

- Rezultatski nije bilo sjajno, Partizan je trebalo da osvoji sva tri boda. Ipak, isto bih govorio posle utakmice i da nismo primili gol, raduje me što su moji igrači shvatili sve to. Imali smo sastanke na kojima smo istakli da Partizan ne trpi loše rezultate. Prošli su omladinsku školu, znaju mnogo o klubu.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Uba Foto: Startsport

Osvrnuo se i na naredni izazov crno-belih.

- Radili smo, spremali smo ovaj meč. Moramo da shvatimo ozbiljno iako smo favoriti. Oni igraju u sličnim formacijama, protiv ekipe iz San Marina su stvorili veliki broj šansi. Sutra će biti drugačija utakmica, Partizan treba da rukovodi igrom. Sigurno će biti rotacija, nekoliko njih. Izlazimo iz pripremnog perioda, kroz utakmice će igrači bolje i više da se spreme. Očekujem nekoliko promena. Tako ćemo raditi i u budućnosti.

Zatim se osvrnuo i na igrački kadar.

- Očekujem pojačanja. Ekipa je takva kakva je, mnogo mladih igrača iz škole Partizana. Meni treba par igrača koji će doneti ekstra kvalitet ovoj ekipi Partizana. Ponoviću još jednom, znam finansijsku situaciju, mnogo zavisi od izlaznih transfera. Mi kasnimo, mnogo toga za Evropu će se znati do kraja avgusta. Pokušaćemo da se pojačamo - dodao je Ilić.

Grupna faza Lige konferencija je daleko, kaže trener Partizana.

- Hajde da idemo od utakmice do utakmice. Ne možemo da preskačemo, ovaj Partizan to ne može. Spremamo se za prvu utakmicu, imamo ih dve. Videli ste šta nam se desilo protiv Zemuna. Odgovornost je i na meni kao treneru. Moramo da budemo takmičarska ekipa. Da se ponašamo drugačije kada je malo vremena do kraja. Nadam se da se to više neće ponavljati. Mi sada moramo da razmišljamo o Luksemburžanima.

Tvrdi da će njegovi izabranici biti spremni.

- Igrači će sigurno biti spremniji. Niko ne tempira formu da bude top na početku sezone. Nadam se da će biti mnogo bolje. Rezultat je mnogo loš za nas, ali je bilo stvari sa kojima sam ja zadovoljan. Prvih pola sata treba da nam bude parametar kako da igramo.

Još jednom se dotakao meča sa Zemunom.

- Gledajući meč protiv Zemuna, pripremne utakmice... Partizan stvara šanse i ne koristi ih. Meni se nije svidela nonšalantnost pojedinaca, ali i nas kao ekipe. To moramo da menjamo u hodu. Protiv Zemuna se desio pad, primili smo gol iako nije stvoreno mnogo šansi. Primamo previše golova u odnosu na broj šansi rivala. Potrebni su nam svi igrači, spremamo se kroz utakmice i videćemo ko će nam najviše odgovarati kroz stvaranje tandema.

Govorio je i o Oumi, koji je bio na korak od Humske...

- Zakomplikovalo se nešto. Ako ne dođe taj igrač, nadam se da će doći igrač sličnih karakteristika. Prelazni rok je živ, može da se desi da ne bude ništa od planiranog ili da dođe neko drugi. Ja ne tražim veliki broj igrača, samo ekstra kvalitet za Partizan. ako se to ne desi, idemo dalje.

Za kraj, dotakao se i Bogdana Kostića i mladih fudbalera Partizana.

- Svaki mladi igrač u Partizanu ima veliki prostor za napredak. Na njima je da vredno rade i treniraju, da koriste minute koje im ukaže trener - zaključio je Ilić.

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