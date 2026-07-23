Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Partizan će kvalifikacije za Ligu konferencija početi od drugog kola, a za prvog protivnika ima ekipu Una Strasen iz Luksemburga.

Prva utakmica će biti odigrana na stadionu u Humskoj večeras, sa početkom od 21 čas.

Ekipa Saše Ilića će pokušati da iskoristi ulogu favorita i napravi prednost dovoljnu za miran put u Luksemburg na revanš.

1/6 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalima "Arena sport Premium 1" i "RTS 2".

Bonus video: