Fudbaleri Partizana započinju ovosezonski evropski put.
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VREME JE ZA PARTIZANOVO EVROPSKO PUTEŠESTVIJE! Crno-beli iz Humske kreću ka grupnoj fazi! Evo gde možete gledati prvu evro-utakmicu ove sezone!
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Partizan će kvalifikacije za Ligu konferencija početi od drugog kola, a za prvog protivnika ima ekipu Una Strasen iz Luksemburga.
Prva utakmica će biti odigrana na stadionu u Humskoj večeras, sa početkom od 21 čas.
Ekipa Saše Ilića će pokušati da iskoristi ulogu favorita i napravi prednost dovoljnu za miran put u Luksemburg na revanš.
Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
Televizijski prenos je obezbeđen na kanalima "Arena sport Premium 1" i "RTS 2".
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