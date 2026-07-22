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Do juče je delovalo da od ovog transfera nema ništa, a danas - potpuni preokret!

Španski mediji pišu da je predsednik Reala Florentino Perez promenio stav nakon pritiska ljudi iz kluba i da je dao zeleno svetlo za početak operacije dovođenja Rodriga Ernandeza Rodrija. Navodi se da su već uspostavljeni direktni kontakti sa njegovim agentom, što je prvi konkretan korak ka jednom od najvećih transfera ovog leta.

Rodri je prethodnih dana bio glavna tema u Madridu. Posle osvajanja Svetskog prvenstva sa Španijom i priznanja za najboljeg igrača turnira, sve je više glasova unutar kluba koji smatraju da je upravo on igrač kakav je potreban Realu. Prema pisanju španskih izvora, uprava veruje da bi njegov dolazak rešio dugogodišnje probleme u veznom redu.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Zanimljivo je da su do pre samo nekoliko dana pojedini izvori tvrdili kako Florentino Perez nije bio oduševljen idejom da dovede 30-godišnjeg vezistu, između ostalog zbog godina i oporavka od teške povrede kolena. Međutim, najnovije informacije govore da se situacija potpuno promenila i da je transfer sada ozbiljno aktiviran.

Najveća prepreka ostaje Mančester siti. Rodri je pod ugovorom sa engleskim šampionom, pa će Real morati da pronađe zajednički jezik sa klubom ukoliko želi da završi posao. Za sada nema potvrde da su počeli pregovori između dva kluba, ali kontakti sa igračevim predstavnicima dodatno su podgrejali spekulacije.

Ako posao bude realizovan, Real bi dobio jednog od najboljih zadnjih veznih na svetu i jednog od ključnih igrača šampionske Španije, a evropski fudbal još jedan transfer koji će se dugo prepričavati.