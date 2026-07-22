ZVEZDU POSLE POVRATKA IZ SEVERNE IRSKE ČEKA VELIKI DERBI: U nedelju na Marakanu dolazi rival za titulu u Superligi, u klubu žele pun stadion!
Fudbaleri Crvene zvezde posle trijumfa u Larnu (4:0) nemaju mnogo vremena za odmor, jer već u nedelju igraju utakmicu Superlige.
Crveno-beli u Beogradu, u derbiju 2. runde Superlige dočekuju od 19.00 časova Vojvodinu.
FK Crvena zvezda već je počela prodaju karata za ovaj meč i to onlajn putem. Vojvodina je u protekloj sezoni dva puta uspela da pobedi Crvenu zvezdu. Rukovodstvo kluba iz Novog Sada najavilo je pohod na titulu u Srbiji i jasno je da će okršaj dva crveno-bela tima biti pravi srpski derbi.
Svi navijači Crvene zvezde koji žele da pruže podršku crveno-belima na stadionu “Rajko Mitić” nakon uspešnog starta evropskih kvalifikacija, biće u prilici da svoje mesto za nedeljni meč obezvede onlajn putem, kao i na blagajnama u subotu od 10.00 do 16.00 časova, kao i u nedelju od 12.00 sati do početka utakmice.
Ulaznice za meč sa ekipom Vojvodine su dostupne po sledećim cenama:
Sever - 400 dinara
Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara