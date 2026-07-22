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Fudbaleri Crvene zvezde posle trijumfa u Larnu (4:0) nemaju mnogo vremena za odmor, jer već u nedelju igraju utakmicu Superlige.

Crveno-beli u Beogradu, u derbiju 2. runde Superlige dočekuju od 19.00 časova Vojvodinu.

Aleksandar Katai i Njegoš Petrović u prošlosezonskom meču Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

FK Crvena zvezda već je počela prodaju karata za ovaj meč i to onlajn putem. Vojvodina je u protekloj sezoni dva puta uspela da pobedi Crvenu zvezdu. Rukovodstvo kluba iz Novog Sada najavilo je pohod na titulu u Srbiji i jasno je da će okršaj dva crveno-bela tima biti pravi srpski derbi.

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Svi navijači Crvene zvezde koji žele da pruže podršku crveno-belima na stadionu “Rajko Mitić” nakon uspešnog starta evropskih kvalifikacija, biće u prilici da svoje mesto za nedeljni meč obezvede onlajn putem, kao i na blagajnama u subotu od 10.00 do 16.00 časova, kao i u nedelju od 12.00 sati do početka utakmice.

Ulaznice za meč sa ekipom Vojvodine su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara