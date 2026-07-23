Fudbalere Vojvodine na putu ka grupnoj fazi u Evropi čeka težak zadatak.
HRABRO!
VELIKI AJAKS DANAS IGRA U SRBIJI! Vojvodina nije mogla da dobije teži zadatak, evo kada i gde možete gledati spektakl!
Slušaj vest
Novosađani su ovosezonsko učešće u Evropi započeli u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a nakon poraza od Ferencvaroša, nastaviće ga u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
Vojvodina nije imala sreće na žrebu, pa će u drugom kolu igrati protiv Ajaksa.
Foto galerija iz Budimpešte Foto: Kurir Sport
Vidi galeriju
Srpski predstavnik će biti domaćin u prvoj utakmici dvomeča koja će se igrati večeras na stadionu Karađorđe sa početkom od 20 časova.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 2".
Bonus video:
Reaguj
Komentariši