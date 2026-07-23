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Novosađani su ovosezonsko učešće u Evropi započeli u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a nakon poraza od Ferencvaroša, nastaviće ga u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Vojvodina nije imala sreće na žrebu, pa će u drugom kolu igrati protiv Ajaksa.

Foto galerija iz Budimpešte Foto: Kurir Sport

Srpski predstavnik će biti domaćin u prvoj utakmici dvomeča koja će se igrati večeras na stadionu Karađorđe sa početkom od 20 časova.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 2".

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Bonus video:

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Igrači Vojvodine pozdravili navijače, pa se zagrlili, ovako za cms Izvor: MONDO/Milutin Vujičić