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Fudbaleri Crvene zvezde na gostovanju u Severnoj Irskoj protiv Larna demonstrirali su kvalitet, dominaciju, ali i kontinuitet u evropskim takmičenjima.

Lagani trijumf crveno-belih do 4:0 protiv Larna, u blzini Belfasta, praktično je označio desetu uzastopnu grupnu fazu nekog UEFA takmičenja za prvaka Srbije, jer deluje da će revanš sledeće srede biti samo formalnost.

Fudbaleri Crvene zvezde bili su ubedljivi na startu kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Cilj je Liga šampiona

Crvena zvezda će eliminacijom Larna omogućiti sebi najmanje grupnu fazu Lige konferencije, iako je jasno da je krajni cilj svih struktura u klubu plasman u Ligu šampiona, ili Ligu Evrope. U narednoj rundi kvalifikacija za elitno takmičenje crveno-beli igraće protiv boljeg iz duela Vikingura sa Islanda i Hapoela Ber Ševe iz Izraela. Uspeh u trećem kolu doneo bi Crvenoj zvezdi siguran plasman u Ligu Evrope, kao i zaradu od oko 8.000.000 evra. Duplo više dobili bi za ulazak u Ligu šampiona.

Sa sportskog aspekta, tim trenera Dejana Stankovića u Larnu je pokazao ozbiljan potencijal. To se posebno odnosi na nekoliko fudbalera. Mladi Vasilije Kostov još jednoj potvrdio zašto ga smatraju jednim od najvećih bisera, ne samo Crvene zvezde, već i srpskog fudbala. Posle njegovog gola u Severnoj Irskoj i dobre partije, čelnici kluba sa Marakane mogu samo da trljaju ruke i čekaju bogatu ponudu.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Bukari i Čam pojačanja

Osman Bukari je po povratku u Ljutice Bogdana 1A mečom protiv Larna ponovo digao na noge navijače Crvene zvezde. Dribling partitura posle koje je poslužio Vasilija Kostova za drugi gol na meču pokazala je da je povremeni reprezentativac Gane gladan fudbala i da se u crveno-belom dresu sjajno oseća. Da je imao više koncentracije u dve lepe šanse, mogao je i do golova u Severnoj Irskoj, ali kako reče Dejan Stanković i to će vremenom doći na svoje.

Mohamed Čam je fudbaler prefinjene tehnike i velikog fudbalskog znanja. Postigao je prelep gol, za fudbalske špice, kada je levom nogom sa strane pogodio suprotni ugao gola. Samo da ga zdravlje posluži, tačnije mimoiđu povrede kojima je sklon, onda će i on i Crvena zvezda ozbiljno profitirati u nastavku sezone.

Bruno Duarte na utakmici Crvene zvezde i Larna u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Bruno Duarte na ceni

Sa dva gola Bruno Duarte ponovo je potvrdio da je u ovom trenutku najspremniji i najproduktivniji fudbaler Crvene zvezde. Prvi je izbor Dejana Stankovića, pre Marka Arnautovića i Džeja Enema. Jasno je da je Brazilac u izlogu i da će posle ovakvih partija klub teško da ga zadrži do kraja prelaznog roka.

Odbrana Crvene zvezde delovala je sigurno u Severnoj Irskoj, mada simpatični fudbaleri Larna ne mogu biti reper za iskušenja u Evropi koja slede prvaku Srbije. Miloš Veljković i Strahinja Eraković delovali su sigurno, a dolazak Derika Lukasena sigurno će zaoštriri konkurenciju u defanzivi. Posebno što će šansu tražiti Frenklin Tebo Učena i mladi Stefan Gudelj.

Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Tiknizjan i Seol radili za tim

Valja pomenuti i odgovornu igru bekova Crvene zvezde protiv nedoraslog rivala u Severnoj Irskoj, što je za svaku pohvalu. Nair Tiknizjan i Jung Vu Seol podredili su se u potpunosti timu i radili za ekipu. Da Južnokorejac nije napravio nesmotrenost i olako zaradio žuti karton, moglo bi se reći da je pružio besprekornu partiju, baš kao Jermenin rođen u Rusiji.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković bio je zadovoljan posle utakmice u Larnu:



- U drugom poluvremenu smo uspeli da slomimo protivnika i njegov otpor. Dali smo tri gola, mogli smo još minimum toliko. Malo mi je žao zbog tih šansi, gde uspeš da iskreiraš tri do četiri, a ne daš nijedan gol. Nekada u budućnosti ćeš imati jednu šansu i tu jednu moraš da iskoristiš. Nije drama, ali bih voleo da budemo malo "ciničniji" ispred golmana.

Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Epicentar prelaznog roka

Bio je otvoren Dejan Stanković pre novinarima kada je u pitanju prelazni rok, ali i naredni izazovi na terenu:

- Sada se okrećemo Vojvodini, da odmorimo, da se vratimo, imamo vremena. Spremali smo se, nema to više nismo spremni, ja sam stavio tačku na to, mi smo spremni i za to smo radili, utorak-subotu, za sredu-nedelju. To nas sada čeka. Imam dobar tim, produženu klupu, da li će biti još dolazaka, videćemo. Baš smo u epicentru prelaznog roka. Za sada sam zadovoljan kako ekipa radi i izgleda, kako je mentalno i fizički, taktički izgledala. Uvek ima šta da se ispravi, ali idemo korak po korak.

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 19.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Vojvodinu u derbiju srpske Superlige. Drugi meč protiv Larna je na programu u sredu.