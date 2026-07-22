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Od velikih problema i totalnog sunovrata, do jedne od najlepših bajki prethodne sezone i plasmana u viši rang - FK Rad prošao je trnovit put.

Klub sa Banjice dobro je poznat svima u regionu i mnogi su povratak Rada dočekali sa osmehom na licu. Fudbaleri sa velikim karijerama poput Andrije Kaluđerovića, Milana Perendije, Milana Lole Smiljanića, Vladimira Volkova, Darka Bjedova, Nikole Petkovića i ostalih, ujedinili su se kako bi pomogli klubu i uspeli su da ga poguraju u Beogradsku zonu.

1/18 Vidi galeriju FK Rad Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT ©/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ipak, finansijski problemi ponovo su pokucali na vrata i sada je situacija alarmantna, te se i klub oglasio saopštenjem.

- Prošlogodišnja fudbalska bajka na Banjici vratila je osmeh na lica svih kojima je FK Rad u srcu. Bila je to godina ispunjena emocijama, velikim pobedama, zajedništvom i verom da klub ponovo može da stane na zdrave noge.

Međutim, iza svakog uspeha postoji i druga strana priče.

FK Rad ima velika dugovanja prema igračima i trenerima iz prethodnih godina. Mnogi od njih pokazali su veliko razumevanje, potpisali reprogram i pristali da svoja potraživanja odlože na godinu dana, kako bi klub dobio priliku da nastavi da živi.

Ima i onih koji ovog puta nisu želeli da potpišu reprogram i odlože isplatu svojih potraživanja, već insistiraju da im se dug isplati. To je njihovo pravo, jer su svoj novac zaradili i to niko ne osporava.

Ali ono što mnogi ne znaju, i što je važno da se razume, jeste da se nije okupila ova grupa ljudi koja je preuzela odgovornost za klub, FK Rad bi danas najverovatnije prestao da postoji. U tom slučaju niko nikada ne bi imao priliku da naplati ono što mu pripada.

Zato smo pokrenuli akciju prikupljanja pomoći kako bi igrače i trenere isplatili.

Ko može neka pomogne.

Sve uplate će biti javno dostupne i transparentne.

Uplata u Srbiji (dinarski račun)

Primalac: Jelena Stanković

Broj računa: 200-7110000043661-38

Uplata iz inostranstva

Primalac: Jelena (Milorad) Stanković

IBAN: RS35200075000005610923

SWIFT/BIC: SBPORSBG

Banka: Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd

Dakle, ko god želi da pomogne FK Rad - može to i da uradi. Kako će se ova priča završiti, ostaje da se vidi. Fudbalski romantici definitivno veruju u srećan kraj...

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