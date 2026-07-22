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Prema svim prognozama, najavama i izveštajima, samo je pitanje trenutka kada će Luka Modrić potpisati ugovor sa Milanom.

Ceo posao bi uskoro trebalo da bude ozvaničen, a nakon što mu je istekao jednogodišnji ugovor sa ovom ekipom, hrvatski fudbaler će potpisati još jedan isti takav.

U Italijanskim medijima su se pojavili i detalji ugovora.

1/9 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Važiće do kraja sezone, odnosno do leta 2027. godine, a otkriveno je i koliko će Modrić zaraditi.

Kako se navodi, iskusni fudbaler veznog reda je dogovorio nastavak saradnje sa rosonerima uz platu od 4,5 miliona evra za sezonu.

Modrić je prošle sezone u Seriji A, ali i na nedavno održanom Svetskom prvenstvu pokazao da i dalje može da igra na najvišem nivou.

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