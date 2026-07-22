U septembru će napuniti 41. rođendan, a Luka Modrić i dalje ima nestvarnu zaradu.
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PETA DECENIJA I PLATA SA SEDAM CIFARA! Luka Modrić potpisuje novi ugovor, a njegova zarada je i dalje brutalna!
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Prema svim prognozama, najavama i izveštajima, samo je pitanje trenutka kada će Luka Modrić potpisati ugovor sa Milanom.
Ceo posao bi uskoro trebalo da bude ozvaničen, a nakon što mu je istekao jednogodišnji ugovor sa ovom ekipom, hrvatski fudbaler će potpisati još jedan isti takav.
U Italijanskim medijima su se pojavili i detalji ugovora.
Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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Važiće do kraja sezone, odnosno do leta 2027. godine, a otkriveno je i koliko će Modrić zaraditi.
Kako se navodi, iskusni fudbaler veznog reda je dogovorio nastavak saradnje sa rosonerima uz platu od 4,5 miliona evra za sezonu.
Modrić je prošle sezone u Seriji A, ali i na nedavno održanom Svetskom prvenstvu pokazao da i dalje može da igra na najvišem nivou.
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