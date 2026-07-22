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Fudbalski savez Engleske (FA) podigao je optužnicu protiv trenera Sautemptona Tonde Ekerta zbog njegove uloge u aferi "Špijunaža", nakon koje je klub prošle sezone izbačen iz plej-ofa Čempionšipa, preneli su danas britanski mediji.FA je saopštio da se Ekertu na teret stavljaju tri kršenja pravila E3.1 zbog nedoličnog ponašanja u periodu od decembra 2025. do maja 2026. godine. Prema navodima Saveza, trener je navodno usmeravao i odobrio posmatranje treninga protivničkih ekipa, čime je narušio ugled fudbala, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Nezavisna disciplinska komisija ranije je utvrdila da je špijuniranje bilo odobreno od strane Ekerta i da je predstavljalo "osmišljeni i odlučni plan sproveden od vrha kluba".

1/4 Vidi galeriju Tonda Ekert trener Sautemptona Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Sautempton je u maju izbačen iz plej-ofa Čempionšipa nakon što je priznao da je nadgledao treninge Oksford junajteda, Ipsvič tauna i Midlsbroa. Klub je prethodno u polufinalu plej-ofa eliminisao Midlsbro, koji je nakon izbacivanja Sautemptona vraćen u finale, gde je poražen od Hala.

Za razliku od Engleske fudbalske lige (EFL), koja može da kažnjava samo klubove, FA ima ovlašćenja da sankcioniše pojedince, uključujući izricanje suspenzija.

Ekert ima rok do narednog utorka da odgovori na optužbe.

Sautempton je saopštio da klub i trener priznaju prijem optužbi i da će nastaviti da u potpunosti sarađuju sa FA tokom postupka.

"Naš fokus ostaje na pripremama za sezonu 2026/27 u Čempionšipu. Klub u potpunosti podržava Tondu i njegov stručni štab u nastojanju da izborimo povratak u Premijer ligu", navodi se u saopštenju.

Sautempton će novu sezonu u Čempionšipu početi sa oduzeta četiri boda, a prvenstvo otvara gostovanjem Votfordu 16. avgusta.

Kurir Sport / Beta

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