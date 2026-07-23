GVARDIOLA ZA MINUT ODUVAO LEGENDARNOG ITALIJANA! Pitali ga da im bude selektor, Pep ih ekspresno "otresao"
Pep Gvardiola odbio je poziv Fudbalskog saveza Italije da postane selektor i poručio da ne planira povratak trenerskom poslu pre nego što napravi dužu pauzu od fudbala.
Kako prenosi "ESPN", razgovor između doskorašnjeg menadžera Mančester sitija i čelnika Fudbalskog saveza Italije trajao je svega 60 sekundi, a u tom intervalu je legendarni Španac stavio do znanja da želi najmanje godinu dana odmora pre nego što razmotri neku novu funkciju.
Gvardiola je u maju završio desetogodišnju eru na klupi Sitija, a interesovanje za njega je ogromno.
Italijani su ga videli kao spasioca i idealnog kandidata za selektora nakon što ova reprezentacija nije igrala na tri prethodna Mundijala.
Osim Italije, interesovanje za jednog od najtrofejnijih trenera današnjice pokazala je i Holandija, koja takođe traži selektora posle ostavke Ronalda Kumana.
Ipak, bez obzira na brojne ponude, Gvardiola ostaje pri stavu da želi da se udalji od fudbala na određeni period i tek nakon toga donese odluku o sledećem profesionalnom angažmanu.
Kurir sport/sportske.net
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