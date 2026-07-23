Slušaj vest

Pep Gvardiola odbio je poziv Fudbalskog saveza Italije da postane selektor i poručio da ne planira povratak trenerskom poslu pre nego što napravi dužu pauzu od fudbala.

Kako prenosi "ESPN", razgovor između doskorašnjeg menadžera Mančester sitija i čelnika Fudbalskog saveza Italije trajao je svega 60 sekundi, a u tom intervalu je legendarni Španac stavio do znanja da želi najmanje godinu dana odmora pre nego što razmotri neku novu funkciju.

Gvardiola je u maju završio desetogodišnju eru na klupi Sitija, a interesovanje za njega je ogromno.

1/9 Vidi galeriju Pep Gvardiola Foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Conor Molloy / AFP /Profimedia, Conor Molloy / AFP / Profimedia

Italijani su ga videli kao spasioca i idealnog kandidata za selektora nakon što ova reprezentacija nije igrala na tri prethodna Mundijala.

Osim Italije, interesovanje za jednog od najtrofejnijih trenera današnjice pokazala je i Holandija, koja takođe traži selektora posle ostavke Ronalda Kumana.

Ipak, bez obzira na brojne ponude, Gvardiola ostaje pri stavu da želi da se udalji od fudbala na određeni period i tek nakon toga donese odluku o sledećem profesionalnom angažmanu.

Bonus video: