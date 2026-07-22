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Engleski fudbalski reprezentativac Fil Foden produžio je ugovor sa Mančester sitijem do leta 2030. godine, saopštio je danas klub iz Premijer lige.

Foden, koji je prošao omladinsku školu Sitija, tokom dosadašnje karijere osvojio je 17 velikih trofeja sa klubom, među kojima su šest titula prvaka Engleske i pehar Lige šampiona.

1/7 Vidi galeriju Reprezentativac Engleske i fudbaler Sitija - Fil Foden Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

"Igranje za ovaj klub je sve što sam ikada želeo i uvek je čast nositi ovaj dres. Svestan sam koliko sam srećan što sam bio deo istorijskog perioda sa toliko osvojenih trofeja, ali uvek gledamo unapred i želimo da osvojimo još", rekao je Foden.

Mančester siti ulazi u novu eru nakon odlaska Pepa Gvardiole, koji je na kraju prošle sezone napustio klupu kluba.

Ekipu je preuzeo bivši trener Čelsija Enco Mareska, a klub je u međuvremenu dogovorio i transfer engleskog reprezentativca Eliota Andersona iz Notingem Foresta.

Foden (26) važi za jednog od najboljih engleskih fudbalera svoje generacije, ali je posle slabije prošle sezone izostavljen sa spiska reprezentacije Engleske za Svetsko prvenstvo.

"Sa 26 godina njegov razvoj i dalje traje i radujemo se što ćemo u narednim godinama gledati kakav igrač Fil može da postane", izjavio je sportski direktor Mančester sitija Ugo Vijana.