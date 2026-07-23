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Finansijski detalji transfera nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je Ipsvič za 29-godišnjeg štopera platio oko 8,5 miliona funti (11,4 miliona dolara).

Diop je na nedavno završenom Svetskom prvenstvu odigrao pet od šest utakmica za Maroko, koji je stigao do četvrtfinala, gde je eliminisan porazom od Francuske 0:2.

U osmini finala protiv Holandije postigao je izjednačujući gol glavom u sudijskoj nadoknadi, nakon čega je Maroko izborio plasman dalje boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Nekadašnji reprezentativac Francuske u mlađim kategorijama pravo nastupa za Maroko stekao je u martu, kada je, u skladu sa pravilima Fifa, promenio sportsku nacionalnost zahvaljujući porodičnim vezama.

Diop je prethodno po četiri sezone proveo u Fulamu i Vest Hemu, a Ipsvič će biti njegov treći klub u Premijer ligi.

(Beta)