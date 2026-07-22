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Fudbalski klub Larn oglasio se zvaničnim saopštenjem posle meča kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Crvene zvezde, a razlog za reakciju bila je zastava sa porukom „Kosovo je Srbija“ istaknuta na tribinama stadiona „Inver Park“.

Šampion Severne Irske u svom saopštenju naveo je da je upoznat sa fotografijama koje kruže društvenim mrežama, na kojima se jasno vidi transparent postavljen na tribini.

– Tokom prvog poluvremena, zastava političke prirode pojavila se iznad reklamnih panoa na tribini "McKay". Čim nam je na to skrenuta pažnja, naš tim za bezbednost na stadionu je brzo reagovao i uklonio zastavu. Sinoć je bila istorijska noć za klub, grad i celu zajednicu, jer smo ugostili klub veličine, renomea i istorije kakvu ima FK Crvena zvezda. To ne bi trebalo da bude zasenjeno činom jednog pojedinca, koji nije navijač fudbalskog kluba Larn i koji je utakmici prisustvovao kao neutralni posmatrač u domaćem sektoru – navodi se u saopštenju Larna.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Na kraju, klub iz Severne Irske je još jednom jasno podvukao svoj stav o nedopustivosti mešanja politike i sporta, podsećajući da je to ujedno i striktno pravilo UEFA.

– Kao klub, ponavljamo naš stav da političkim obeležjima i porukama nije mesto u fudbalu – zaključuje se u saopštenju.