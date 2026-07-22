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Erling Haland, jedan od fudbalera koji je obeležio minulo Svetsko prvenstvo, proslavio je burno 26. rođendan.

Haland je organizovao slavlje u luksuznom francuskom letovalištu Sen Trope.

1/6 Vidi galeriju Erling Haland proslavio 26. rođendan u Sen Tropeu Foto: Printskrin

Atmosfera je, prema dostupnim snimcima, bila spektakularna. Uz muziku i ples, pored članova porodice i prijatelja, tulumu je prisustvovao i veliki broj poznatih gostiju.

Iznenađenje večeri bio je dolazak alžirskog reprezentativca Rijada Mareza. Marez i Haland su nekada bili saigrači u Mančester sitiju, i to u najuspešnijoj sezoni 2022/23 kada je tim Pepa Gvardiole osvojio sve, Ligu šampiona, Premijer ligu i FA Kup.

Na zabavi je bio prisutan i poznati nemački DJ &ME, jedan od najpopularnijih izvođača elektronske muzike, koji je bio zadužen za atmosferu do kasno u noć.

Videozapisi sa slavlja vrlo brzo su postali viralni na društvenim mrežama, a brojni navijači komentarisali su opušteno izdanje norveške zvezde.