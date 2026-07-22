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Valverde je posle lekarskih pregleda odradio prvi trening sa ekipom u sportskom centru Valdebebas pod vođstvom portugalskog stručnjaka, koji je preuzeo Real Madrid nakon odlaska Karla Ančelotija.

"Jedva čekam da učim od njega, da saslušam svaki savet koji mi bude dao i da izvučem maksimum iz svakog treninga sa njim i njegovim stručnim štabom. Želim da napredujem i kao čovek i kao fudbaler. On je posebna osoba od koje mogu mnogo da naučim. Nadam se da će ovo biti sjajna sezona", rekao je Valverde za klupsku televiziju, a prenela Marka.

Urugvajac je od ove sezone prvi kapiten "kraljevskog kluba", nakon odlaska Danija Karvahala.

"Veoma sam emotivan i ponosan. Kada mi ljudi na ulici ili bliski prijatelji to pomenu, ispunjava me ponosom. Pomislim na sve što sam prošao, na dobre i loše trenutke, i shvatim da je došao trenutak da budem prvi kapiten. Mnogo sam naučio od svih prethodnih kapitena i pokušaću da to iskustvo iskoristim kako bih napredovao zajedno sa stručnim štabom", rekao je Valverde.

Dodao je da su na njegov razvoj veliki uticaj imali Dani Karvahal, Serhio Ramos, Toni Kros, Luka Modrić i Lukas Vaskes.

"Nikada neću prestati da ih pominjem jer su mi mnogo pomogli da sazrim kao osoba, igrač i lider. Ove sezone želim da dam maksimum, ne samo na terenu već i van njega, kako bi se svi saigrači osećali prijatno", dodao je on.

Govoreći o ciljevima ekipe, Valverde je istakao da su ambicije najviše moguće.

"Svi želimo da osvajamo trofeje, da navijači budu srećni i ponosni na nas. To je naš najveći cilj u ovoj sezoni", zaključio je urugvajski reprezentativac.

(Beta)