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Divljanje huligana i pucnjava obeležilo je povratak navijača argentinskog Tigra sa gostovanja Nacionalu, pošto je na njihov autobus ispaljena kiša metaka.

U ovom oružanom napadu stradala su dvojica navijača tima iz Buenos Ajresa. Oni su sa prostrelnim ranama hitno prebačeni u bolnicu, ali su lekari potvrdili da nisu u životnoj opasnosti i da se nalaze u stabilnom stanju, javlja "Ole".

Incident se odigrao dok je oko dve hiljade gostujućih pristalica u sjajnom raspoloženju putovalo nazad, slaveći ubedljiv trijumf od 3:0 u prvoj utakmici šesnaestine finala Kopa Sudamerikana.

Huligani koji navijaju za Nacional prvo su blokirali i kamenovali vozila, da bi zatim izvadili vatreno oružje i ispalili desetak hitaca. Do zasede je došlo na raskrsnici Rute 1 i Avenije Sibils, nedugo pošto su autobusi napustili stadion "Gran Park Central" i krenuli ka Koloniji.

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