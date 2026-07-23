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Rat Fifa i Uefa (svetske i evropske kuće fudbala), poprima oblike sveopšteg.

Pošto je predsednik Uefa Aleksandar Čeferin bojkotovao finale Mundijala, stigla je potvrda da će Fifa naredno Svetsko prvenstvo proširiti na čak 64 reprezentacije.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia, RONALD WITTEK/EPA, BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Sada se u Evropi sve češće pominje ideja da bi Evropsko prvenstvo trebalo takođe da se proširi.

Iako za sada nema zvanične potvrde iz sedišta evropske Kuće fudbala, sve više medija i fudbalskih analitičara govori o tome da se Euro 2032 odigra sa 32 reprezentacije, umesto sadašnje 24.

Naredno prvenstvo koje se 2028. održava u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Republici Irskoj, ne bi se diralo.

Poznato je da će domaćini Evropskog prvenstva 2032. godine biti Italija i Turska, koje su zajedničkom kandidaturom dobile organizaciju ovog velikog takmičenja.

Kao i u slučaju proširenja Mundijala, tako i za ovu ideju postoje razlozi za i protiv. Više učesnika značilo bi i veću priliku za manje fudbalske nacije da se predstave na najvećoj evropskoj sceni.

S druge strane, postoje i kritike. Protivnici proširenja smatraju da bi prevelik broj učesnika mogao da umanji kvalitet takmičenja, produži trajanje turnira i dodatno optereti ionako prenatrpan međunarodni kalendar.