UEFA UZVRAĆA UDARAC FIFA: Evropsko prvenstvo se proširuje na 32 ekipe?!
Rat Fifa i Uefa (svetske i evropske kuće fudbala), poprima oblike sveopšteg.
Pošto je predsednik Uefa Aleksandar Čeferin bojkotovao finale Mundijala, stigla je potvrda da će Fifa naredno Svetsko prvenstvo proširiti na čak 64 reprezentacije.
Sada se u Evropi sve češće pominje ideja da bi Evropsko prvenstvo trebalo takođe da se proširi.
Iako za sada nema zvanične potvrde iz sedišta evropske Kuće fudbala, sve više medija i fudbalskih analitičara govori o tome da se Euro 2032 odigra sa 32 reprezentacije, umesto sadašnje 24.
Naredno prvenstvo koje se 2028. održava u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Republici Irskoj, ne bi se diralo.
Poznato je da će domaćini Evropskog prvenstva 2032. godine biti Italija i Turska, koje su zajedničkom kandidaturom dobile organizaciju ovog velikog takmičenja.
Kao i u slučaju proširenja Mundijala, tako i za ovu ideju postoje razlozi za i protiv. Više učesnika značilo bi i veću priliku za manje fudbalske nacije da se predstave na najvećoj evropskoj sceni.
S druge strane, postoje i kritike. Protivnici proširenja smatraju da bi prevelik broj učesnika mogao da umanji kvalitet takmičenja, produži trajanje turnira i dodatno optereti ionako prenatrpan međunarodni kalendar.