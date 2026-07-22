Bivši holandski fudbaler Mark van Bomel preuzeo je mesto selektora reprezentacije Belgije.
Fudbal
VAN BOMEL NOVI SELEKTOR BELGIJE: Kreće nova era Crvenih đavola!
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Mark van Bomel je imenovan za novog selektora fudbalske reprezentacije Belgije, potvrdio je Fudbalski savez te zemlje.
Nekadašnji holandski reprezentativac je postigao dogovor o saradnji do juna 2028. godine, a na klupi "Crvenih đavola" će naslediti Rudija Garsiju.
Mark Van Bomel (49), trenersku karijeru počeo je 2018. godine u PSV-u, a zatim je vodio Volfsburg i belgijski Antverpen, sa kojim je 2023. godine osvojio duplu krunu.
On će tako postati drugi Holanđanin na klupi Belgije, nakon što je tu reprezentaciju u periodu od 2009. do 2010. godine vodio Dik Advokat.
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