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Mark van Bomel je imenovan za novog selektora fudbalske reprezentacije Belgije, potvrdio je Fudbalski savez te zemlje.

Nekadašnji holandski reprezentativac je postigao dogovor o saradnji do juna 2028. godine, a na klupi "Crvenih đavola" će naslediti Rudija Garsiju.

Mark Van Bomel (49), trenersku karijeru počeo je 2018. godine u PSV-u, a zatim je vodio Volfsburg i belgijski Antverpen, sa kojim je 2023. godine osvojio duplu krunu.

On će tako postati drugi Holanđanin na klupi Belgije, nakon što je tu reprezentaciju u periodu od 2009. do 2010. godine vodio Dik Advokat.

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