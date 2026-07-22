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Kako se navodi, 25-godišnji fudbaler seo je na teren i odbio da nastavi trening, zbog čega je novi trener Vulverhemptona Sezar Peišoto odlučio da prekine celu trening-sesiju u ponedeljak.

Vulverhempton je odbio ponudu Fiorentine za Arokodarea, iako je prihvatio ponudu turskog Trabzonspora.

Nigerijski napadač zbog disciplinskog incidenta neće biti u sastavu za današnji prijateljski meč protiv Mejdenhed junajteda, dok ekipa nastavlja pripreme za novu sezonu.

Ovo nije prvi disciplinski problem Arokodarea u klubu. U aprilu je kažnjen nakon sukoba sa mladim napadačem Mateušom Maneom.

Arokodare je prošlog leta stigao u Vulverhempton iz belgijskog Genka za 24 miliona funti, ali je postigao samo tri gola u Premijer ligi, u kojoj je klub završio na poslednjem mestu i ispao u Čempionšip.

(Beta)