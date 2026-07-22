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Inter je na ubedljiv način započeo ciklus letnjih priprema, potukavši nemačkog nižerazrednog rivala Asen sa ogromnih 16:0 u Donauešingenu.

Šampion Italije je iskoristio ovaj kontrolni meč protiv šestoligaša da raspuca ekipu, pri čemu je u oba poluvremena viđena apsolutna dominacija i prava rafalna paljba "Nerazura".

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Stanković Inter Foto: Www.inter.it

Prvo ime susreta bio je mladi Pio Espozito, koji je u drugom poluvremenu postigao čak pet pogodaka. Sjajnu rolu imao je i Luka Topalović sa tri gola u prvih 45 minuta, dok je goleadu otvorio Davide Fratezi sa dva brza pogotka na samom startu utakmice.

I pored velikog broja izmena u nastavku, tim pod vodstvom Kristijana Kivija nije usporavao. Mrežu rivala po dva puta su tresli Endi Diuf i Džamal Idrisu, dok su po jedan pogodak dodali Moskoni i iskusni Federiko Dimarko.