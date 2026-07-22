DA LI JE OVO REALNO? INTER RAZBIO NEMCE 16:0! Da, dobro ste pročitali... Ovako ponižavanje dugo nije viđeno na fudbalskim terenima! VIDEO
Inter je na ubedljiv način započeo ciklus letnjih priprema, potukavši nemačkog nižerazrednog rivala Asen sa ogromnih 16:0 u Donauešingenu.
Šampion Italije je iskoristio ovaj kontrolni meč protiv šestoligaša da raspuca ekipu, pri čemu je u oba poluvremena viđena apsolutna dominacija i prava rafalna paljba "Nerazura".
Prvo ime susreta bio je mladi Pio Espozito, koji je u drugom poluvremenu postigao čak pet pogodaka. Sjajnu rolu imao je i Luka Topalović sa tri gola u prvih 45 minuta, dok je goleadu otvorio Davide Fratezi sa dva brza pogotka na samom startu utakmice.
I pored velikog broja izmena u nastavku, tim pod vodstvom Kristijana Kivija nije usporavao. Mrežu rivala po dva puta su tresli Endi Diuf i Džamal Idrisu, dok su po jedan pogodak dodali Moskoni i iskusni Federiko Dimarko.