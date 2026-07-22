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Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, podelio je tužne vesti na svom Instagram profilu, objavivši da mu je u 86. godini preminula majka Desanka.

Legenda našeg fudbala i bivši kormilar "orlova" oglasio se na društvenim mrežama kako bi se oprostio od voljene majke i obavestio javnost o velikom gubitku koji je pogodio njegovu porodicu.

- Draga moja majko, neka ti je večna slava i počivaj u miru - napisao je Piksi.

Foto: Screenshot / Instagram

Piksijeva majka napustila je ovaj svet u utorak, u 86. godini.

Kroz celokupnu karijeru, Piksi je na konferencijama neretko naglašavao koliku je ulogu i značaj imala podrška porodice, a naročito majke, na njegovom putu ka vrhu.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić