Slušaj vest

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, podelio je tužne vesti na svom Instagram profilu, objavivši da mu je u 86. godini preminula majka Desanka.

Legenda našeg fudbala i bivši kormilar "orlova" oglasio se na društvenim mrežama kako bi se oprostio od voljene majke i obavestio javnost o velikom gubitku koji je pogodio njegovu porodicu.

- Draga moja majko, neka ti je večna slava i počivaj u miru - napisao je Piksi.

Screenshot 2026-07-22 211603.png
Foto: Screenshot / Instagram

Piksijeva majka napustila je ovaj svet u utorak, u 86. godini.

Kroz celokupnu karijeru, Piksi je na konferencijama neretko naglašavao koliku je ulogu i značaj imala podrška porodice, a naročito majke, na njegovom putu ka vrhu.

Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Sa druge strane, Desanka Stojković je u svojim retkim istupima u javnosti uvek sa ponosom govorila o svim uspesima koje je njen sin ostvario u bogatoj sportskoj i trenerskoj karijeri.

Ne propustiteFudbalLJUDI, JEL MOGUĆE DA SE OVO DEŠAVALO U REPREZENTACIJI?! Tadić: Piksi je pokušao da okrene saigrače protiv mene! Ušao je u svlačionicu i zahtevao...
Dragan Stojkovic Piksi copy.jpg
FudbalREČI KOJE ODZVANJAJU - TADIĆ OTVORIO DUŠU KAO NIKADA PRE! Otkrio sve tajne HAOSA sa Piksijem, isplivali su DETALJI: "Bilo je super, a onda... Sve se PROMENILO!"
hmcl1322.jpg
FudbalNAVIJAČI CRVENE ZVEZDE OTERALI PIKSIJA IZ KAFIĆA KOD MARAKANE: Dragan Stojković morao da napusti objekat, tražili su mu da se ne približava stadionu
Delije
FudbalPIKSI SE NA ENGLESKOM JEZIKU OBRATIO MARKU NIKOLIĆU! Stojković je za kolegu imao poruku u dve rečenice
serbia-england-435872.JPG