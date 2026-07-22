PREMINULA MAJKA DRAGANA STOJKOVIĆA PIKSIJA! Tuga u domu bivšeg selektora Srbije, oglasio se potresnom porukom!
Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, podelio je tužne vesti na svom Instagram profilu, objavivši da mu je u 86. godini preminula majka Desanka.
Legenda našeg fudbala i bivši kormilar "orlova" oglasio se na društvenim mrežama kako bi se oprostio od voljene majke i obavestio javnost o velikom gubitku koji je pogodio njegovu porodicu.
- Draga moja majko, neka ti je večna slava i počivaj u miru - napisao je Piksi.
Piksijeva majka napustila je ovaj svet u utorak, u 86. godini.
Kroz celokupnu karijeru, Piksi je na konferencijama neretko naglašavao koliku je ulogu i značaj imala podrška porodice, a naročito majke, na njegovom putu ka vrhu.
Sa druge strane, Desanka Stojković je u svojim retkim istupima u javnosti uvek sa ponosom govorila o svim uspesima koje je njen sin ostvario u bogatoj sportskoj i trenerskoj karijeri.