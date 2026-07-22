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Bivšeg selektora fudbalske reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića Piksija zadesila je velika porodična tragedija.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, STARSPORT ©/STARSPORT ©

Stojković se tim povodom oglasio na društvenim mrežama kratkom emotivnom porukom: "Draga moja majko, neka ti je večna slava i počivaj u miru".

Kroz celokupnu karijeru, Piksi je na konferencijama neretko naglašavao koliku je ulogu i značaj imala podrška porodice, a naročito majke, na njegovom putu ka vrhu.

Sa druge strane, Desanka Stojković je u svojim retkim istupima u javnosti uvek sa ponosom govorila o svim uspesima koje je njen sin ostvario u bogatoj sportskoj i trenerskoj karijeri.

Desanka je živela u niškom naselju Pasi Poljana, gde je rođen i odrastao i Dragan 1965. godine. Nadimak Piksi je dobio po čuvenom liku iz crtanog filma.

Dragan je bio rođeni pobednik

Desanka je u svojim medijskim nastupima pričala da je Dragan bio "rođeni pobednik". Ispričala je anegdotu kako je na treninge Radničkog odlazio sam biciklom, sve dok ga otac nije provalio jednom prilikom kada ga je pratio.

"Posle smo imali 'fiću', još je mlad bio ni dozvolu nije imao, pa bi se njime odvezao do kraja sela a onda produžio pešice. Dok mu se društvo provodilo, on je naporno trenirao, očekivali smo da će biti uspešan, verovali smo u njega jer se čvrsto držao onog što je zacrtao".

Surov život profesionalaca i česti odlasci na daleke destinacije, svakako su ostavili traga na majku.

"Učinio nas je zaista ponosnim i srećnim roditeljima, posebno mene kao majku ali mi je deo srca otkinuo jer je daleko od nas. Sada je lakše otkako je u Beogradu, ali dok je bio u Japanu i Kini, dolazio je jednom godišnje. Deca mu nisu izlazila iz aviona i sada kad pogledam u nebo, rasplačem se, život im je prošao tako, leteli su tamo-amo", pričala je tada Desanka.

Foto: Screenshot / Instagram

Kod sina joj je smetala samo jedna stvar

O njegovoj karijeri je pričala.

"Imam neko poverenje, neko osećanje da može da uspe. On je takav... Ili da bude najbolji ili nema dalje... Izljubila sam ga i poželela mu sreću i da pobedi. Da se vrati kao pobednik. Ako pobediš, bićeš uzdignut. Ako ne pobediš, ima novine da te ukaljaju... Da te naprave na ništa. Mi smo takvi", rekla je Desanka Stojković.

Kod sina joj je smetala samo jedna stvar.

"Mnogo se sekiram jer mnogo leti. Non-stop je u avionu. Hiljadu aviona sam otplakala, čini mi se. Javlja se uvek kad negde stigne."

Mamina kuhinja najbolja

U jednom od intervjua pre odlaska Srbije na Svetsko prvenstvo u Katar 2022. godine, Desanka je majčinski pričala o tome šta Dragan voli da jede.