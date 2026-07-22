SELEKTOR SRBIJE JE U PANČEVU! Veljko Paunović prisustvuje istorijskoj noći Železničara, došao je da vidi nove kandidate za dres Orlova!
Fudbaleri Železničara u Pančevu večeras ispisuju nove stranice klupske istorije, pošto upisuju debitantski nastup u Evropi.
Rival srpskog kluba nimalo lak. U pitanju je portugalska Braga, ekipa koja godinama unazad redovno igra evropska takmičenja.
Na tribinama je primećeno jedno veoma dobro poznato i važno lice.
Utakmicu uživo prati selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović, koji je stigao kako bi se iz prve ruke uverio u kvalitet igrača Železničara i procenio da li neko od njih zaslužuje poziv za predstojeće reprezentativne akcije.
Utakmicu su sa tribina uživo pratila i dobro poznata fudbalska imena: Dragoljub Zbiljić, koji obavlja funkcije predsednika Vojvodine i prvog čoveka Zajednice klubova Superlige i Prve lige Srbije, zatim legendarni as i njegov aktuelni savetnik Vladimir Jugović, kao i generalni sekretar FSS-a Branko Radujko.