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Fudbaleri Železničara u Pančevu večeras ispisuju nove stranice klupske istorije, pošto upisuju debitantski nastup u Evropi.

Rival srpskog kluba nimalo lak. U pitanju je portugalska Braga, ekipa koja godinama unazad redovno igra evropska takmičenja.

Železničar - Braga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na tribinama je primećeno jedno veoma dobro poznato i važno lice.

Utakmicu uživo prati selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović, koji je stigao kako bi se iz prve ruke uverio u kvalitet igrača Železničara i procenio da li neko od njih zaslužuje poziv za predstojeće reprezentativne akcije.

Utakmicu su sa tribina uživo pratila i dobro poznata fudbalska imena: Dragoljub Zbiljić, koji obavlja funkcije predsednika Vojvodine i prvog čoveka Zajednice klubova Superlige i Prve lige Srbije, zatim legendarni as i njegov aktuelni savetnik Vladimir Jugović, kao i generalni sekretar FSS-a Branko Radujko.

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Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

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Veljko Paunović pročitao novinarima poruku od Andreja Ilića Izvor: FSS