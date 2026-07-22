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"Partizan je naravno favorit. Mi dolazimo sa ambicijom da Partizanu ne bude lako da nas pobedi", rekao je Dešelborer, preneo je beogradski klub.

Fudbaleri Partizana dočekaće sutra na stadionu u Humskoj ekipu UNA Štrasena, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Crno-beli u utakmicu protiv predstavnika Luksemburga ulaze nakon remija protiv Zemuna (2:2) na startu Super lige Srbije.

Trener UNA Štrasena rekao je da je gledao taj meč, ali da nema loše mišljenje o ekipi Partizana.

"To je bila prva utakmica u sezoni... Očekujem mnogo težak meč, Partizan ima dosta talentovanih igrača, tako da se fokusiramo na to da će ovo biti mnogo teška utakmica", dodao je on.

Odbrambeni fudbaler UNA Štrasena Alen Agović rekao je da je prelep osećaj doći u Beograd.

"Osećaj je mnogo dobar, ekipe kao što smo mi iz Luksemburga nismo navikli na ovoliki stadion i da igramo pred toliko navijača, tako da ćemo videti kakav će biti ambijent sutra. Nadamo se da će svako da uživa u tom ambijentu", rekao je Alen Agović, čiji brat od tetke Edis Agović takođe nastupa za isti klub.

"Ja i moj brat od tetke znamo da je to veliki doživljaj za nas, pošto smo iz Crne Gore, tu smo blizu. Ja se mnogo dobro osećam otkako sam došao ovde juče u Beograd, dugo nisam bio ni u Crnoj Gori ni u Srbiji, mnogo se dobro osećam, svako bi voleo da igra protiv Partizana, tim sa velikom istorijom i veliki klub", dodao je 28-godišnji fudbaler.

Edis Agović, koji igra u veznom redu, istakao je da njegov tim nema šta da izgubi u duelu protiv Partizana.

"Normalno da je Partizan veliki favorit, tu nema dileme, mi ćemo da pokušamo to da iskoristimo pošto mi nemamo mnogo toga da izgubimo. Mi ćemo igrati slobodno i pokušati da Partizanu malo otežamo igru", zaključio je Edis Agović.

Prva utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija između Partizana i UNA Štrasena igra se u četvrtak od 21.00.

(Beta)