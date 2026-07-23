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Srpski fudbal zavijen je u crno. Preminuo je Dragan Jablan, nekadašnji fudbaler koji je važio za jednog od najvećih talenata koje je iznedrio Lovćenac i koji je tokom karijere nosio dresove Njegoša, Vojvodine, AIK-a iz Bačke Topole i Spartaka iz Subotice.

Tužnu vest saopštio je njegov matični klub, FK Njegoš iz Lovćenca.

U emotivnoj poruci iz Lovćenca podsetili su da je Jablan prve fudbalske korake napravio upravo u dresu Njegoša, odakle ga je talenat odveo među najveće klubove tadašnje Jugoslavije.

"Sa velikom tugom i neizmernim žaljenjem opraštamo se od Dragana Jablana, jednog od najvećih fudbalskih talenata koje je Lovćenac ikada iznedrio.

Dragan je svoje prve fudbalske korake napravio u FK Njegoš, odakle ga je talenat odveo u Vojvodinu, AIK iz Bačke Topole i Spartak, a njegov kvalitet prepoznat je i kroz nastupe za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije.

Ipak, bez obzira na to gde ga je fudbalski put vodio, zauvek je ostao deo naše priče i ponos Lovćenca. Njegovo ime ostaće upisano u istoriji našeg kluba i našeg mesta, kao podsetnik na generaciju koja je inspirisala mnoge koji su došli posle nje.

U ovim teškim trenucima, porodici Jablan, rodbini, prijateljima i svima koji su ga voleli upućujemo najiskrenije saučešće.

Počivaj u miru, Dragane. Hvala ti za sve što si ostavio našem klubu i našem Lovćencu. Neka ti je večna slava i hvala", stoji u oproštajnoj poruci FK Njegoš.

Dragan Jablan Foto: Facebook/FK Njegoš

Dragan Jablan rođen je 7. decembra 1958. godine u Feketiću. Igrao je na poziciji odbrambenog fudbalera, a najveći trag ostavio je u Vojvodini, čiji je član bio krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina. U bogatoj karijeri nastupao je i za Njegoš iz Lovćenca, AIK iz Bačke Topole i Spartak iz Subotice, dok je kvalitet potvrdio i igrama za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije.

Iako nije ostvario karijeru kakvu su mu mnogi predviđali u mladosti, u rodnom kraju ostao je upamćen kao jedan od najdarovitijih fudbalera svoje generacije i čovek koji je ostavio dubok trag u istoriji kluba iz Lovćenca.

Vest o njegovoj smrti pogodila je brojne bivše saigrače, prijatelje i ljubitelje fudbala, koji se od njega opraštaju emotivnim porukama na društvenim mrežama.