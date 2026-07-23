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Samo nekoliko dana nakon što je završeno Svetsko prvenstvo i nakon što je Španija rezultatom 1:0 pobedila Argentinu, nastavljeno je takmičenje u MLS-u.

Okršaj kakav smo mogli da očekujemo na Mundijalu videli smo u Majamiju, ali ne u okviru najvećeg takmičenja.

Inter je bio domaćin Čikagu i stigao je do pobede rezultatom 3:2.

Na ovoj utakmici smo mogli da vidimo kako jedan protiv drugog igraju Luis Suarez i Robert Levandovski, dvojica centarfora koji definitivno spadaju u sam vrh kada je reč o fudbalerima na svojoj poziciji.

1/4 Vidi galeriju Luis Suarez i Robert Levandovski Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Leonardo Fernandez / Getty images / Profimedia

Ovaj put je Suarez izašao kao pobednik, a uz to je bio dvostruki strelac.

Levandovski je debitovao za Čikago nakon što je stigao iz Barselone i uz njegov pritisak golman Intera je napravio veliku grešku, pa je gost stigao do vođstva u 18. minutu.

Suarez je izjednačio sa bele tačke u 27. minutu, a u 51. je doneo prednost svom timu. Ditejane je izjednačio u 67, a Plambek je u 87. minutu doneo pobedu ekipi iz Majamija.

Inter je drugi na tabeli sa 34 bodova iz 16 utakmica, Čikago je treći sa utakmicom manje i 26 bodova.

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