Slušaj vest

Hansi Flik i Frenki de Jong navodno su zaratili, a sve je počelo posle jednog poteza koji trener Barselone nije zaboravio.

Poznati španski novinar Đerar Romero tvrdi da je odnos između trenera Barselone i jednog od ključnih igrača tima ozbiljno narušen.

Prema njegovim informacijama, Hansi Flik je izgubio poverenje u Frenkija de Jonga, a sve je navodno kulminiralo pred revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida.

Kako navodi Romero, holandski vezista se tada vraćao posle povrede, dobio je zeleno svetlo lekarskog tima, a Flik je želeo da ga uvrsti u startnu postavu. Međutim, De Jong je navodno odbio da počne utakmicu jer nije želeo da rizikuje novu povredu.

Upravo taj potez Nemac navodno nije dobro prihvatio.

Flik je, prema tvrdnjama španskih medija, smatrao da je u takvom trenutku potrebno da ključni igrači preuzmu odgovornost, dok je De Jong imao drugačiji pogled – zdravlje i dugoročan oporavak bili su mu prioritet.

Od tog trenutka, tvrdi Romero, odnos dvojice ljudi više nije isti.

1/7 Vidi galeriju Frenki de Jong u dresu Barselone Foto: Manu Reino / DeFodi Images / Profimedia, Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Flik navodno promenio mišljenje o Holanđaninu

De Jong je godinama bio jedan od simbola Barselone, ali njegova pozicija u timu poslednjih sezona često je bila tema rasprava. Povrede su mu pravile probleme, a konkurencija u veznom redu dodatno je zakomplikovala situaciju.

Sada se pojavljuju tvrdnje da bi njegova budućnost na "Kamp Nou" mogla biti neizvesna.

Pojedini španski mediji navode da klub mora da donese velike odluke oko njegovog statusa, dok se istovremeno vodi računa o njegovom zdravstvenom stanju.

De Jong i Barselona pred velikim pitanjem

Holanđanin je 2019. godine stigao iz Ajaksa kao jedan od najtalentovanijih vezista sveta, a Barselona je za njega platila oko 75 miliona evra.

Ipak, umesto potpune dominacije u dresu katalonskog giganta, njegova karijera na "Kamp Nou" bila je obeležena i povredama, promenama trenera i konstantnim pričama o budućnosti.

Sada je, prema Romeru, najveći problem odnos sa čovekom koji je trebalo da bude jedan od glavnih arhitekata nove Barselone.

Da li je ovo samo prolazna kriza ili najava velikog rastanka – ostaje da se vidi.