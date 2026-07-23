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Dok je Crvena zvezda ubedljivim trijumfom od 4:0 u Severnoj Irskoj praktično već osigurala prolaz u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, zagrebački Dinamo očekuje izuzetno neizvestan revanš protiv Tuna, nakon remija 1:1 u Švajcarskoj.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Međutim, na Marakani imaju jak razlog da u toj utakmici navijaju upravo za Švajcarce. Ukoliko Dinamo ispadne, sa liste potencijalnih Zvezdinih rivala u plej-ofu automatski otpada ubedljivo najteži protivnik - atinski AEK.

Eliminacija "modrih" pogurala bi ekipu koju predvodi Marko Nikolić na listu nosilaca u žrebu za plej-of, čime bi se AEK našao u istom šeširu kao i šampion Srbije.

Grčki klub bi sa liste potencijalnih rivala Zvezde moglo da ukloni i eventualno ispadanje Slovana iz Bratislave ili poljskog Leha u drugoj rundi. Ipak, kako su i Slovaci i Poljaci slavili na gostovanjima, njihov prolaz dalje se praktično ne dovodi u pitanje.

Ko su potencijalni rivali u plej-ofu?

Prema trenutnim projekcijama, na listi mogućih protivnika Crvene zvezde u borbi za grupnu fazu nalaze se:

AEK (Grčka)

Viking (Norveška)

LASK (Austrija)

Pobednik duela Omonija (Kipar) - Levski (Bugarska)

Pobednik duela Ararat (Jermenija) - Celje (Slovenija)

U ovom trenutku, jedina dva sigurna imena na listi potencijalnih rivala su LASK i Viking. Oba tima takmičenje počinju tek od plej-ofa, a zbog klupskog koeficijenta garantovano spadaju u grupu nepovlašćenih ekipa.

Kada se igraju utakmice i kada je žreb?

Žreb za plej-of fazu Lige šampiona zakazan je za 3. avgust - neposredno pred prvi okršaj koji Zvezda igra u okviru trećeg kola protiv boljeg iz duela Hapoel Ber Ševa - Vikingur.

Prve utakmice plej-ofa na programu su 18. i 19. avgusta, dok su revanš mečevi zakazani za 25. i 26. avgust.

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