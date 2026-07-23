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Klub malog fudbala Crvena zvezda nastavlja sa pojačanjima.

1/3 Vidi galeriju Aleksandar Gavrilović novi futsaler Crvene zvezde Foto: KMF Crvena zvezda

Gavrilović je karijeru počeo u KMF Olimp iz Vrnjačke Banje u kojoj je i rođen, a zatim je igrao za Ekonomac, mađarski Kečkemet, Novi Pazar, mađarski Vesprem, Vranje, francuski KB Junajted i Vinter sport, a imao je prilike i da bude deo reprezentacije Srbije.

Po dolasku u Zvezdu Aleksandar Gavrilović nije krio zadovoljstvo.

- Čast je i privilegija dobiti poziv ovako velikog kluba kao što je Crvena zvezda. Prvi utisci su fenomenalni, radi se na zaista visokom nivou. Nadam se da ćemo tako nastaviti i kroz celu sezonu. Ambicije su šampionske, dovedena su prava pojačanja za pohod na tron! Od mene lično navijači mogu da očekuju ozbiljan rad, trud i zalaganje kroz celu sezonu i nadam se da ćemo doneti titulu u Beograd - rekao je on.

Podsetimo, Crvena zvezda se u sezoni za nama vratila u Prvu futsal ligu Srbije i to pobedom protiv Hrama u baraž mečevima. Naredne sezone gledaćemo i prvi večiti derbi u eliti jer je plasman u društvo najboljih obezbedio i Partizan.

Sledeće sezone u Prvoj futsal ligi Srbije igraće Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, Loznica, Smederevo, Ekonomac, Novi Pazar, Vranje, Vinter Sport i MB Namenska Lučani.

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