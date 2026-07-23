Antoan Grizman je postigao gol na svom debiju u MLS-u.
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KLASA NA DEBIJU LEGENDE U SAD! Čuveni fudbaler odmah pokazao zašto je godinama bio lider Francuske i evropskog velikana
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Nakon što je napustio Atletiko Madrid Antoan Grizman je sačekao kraj Svetskog prvenstva kako bi upisao debi za Orlando siti.
U ubedljivoj pobedi protiv San Hozea rezultatom 4:0 francuski fudbaler je bio strelac.
Grizman je na startu drugog poluvremena, u 48. minutu, postigao gol za 3:0, pokazavši zašto je godinama bio vodeći igrač Atletiko Madrida i reprezentacije Francuske.
Inače, David Brekalo je doneo prednsot Orlandu u sedmom minutu, a Ivan Angulo povisio na 2:0 u 29. minutu.
Konačni rezultat je postavio Brajan Ojeda u 73. minutu.
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