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U pobedi Sporting Kanzas sitija protiv Minesote rezultatom 2:1 Dejan Joveljić je positgao vodeći gol za domaćina.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je bio strelac u 28. minutu. Odlično se kretao i pratio akciju sa desne strane terena, a nakon što je dobio dobro dodavanja rutinski je šansu pretvorio u gol. Ovo je osmi pogodak za njega u aktuelnoj sezoni.

Pogledajte gol Dejana Joveljića:

Manu Garsija je u 54. minutu povećao prednost Sporting Kanzas sitija, a konačan rezultat je u 75. minutu postavio Devin Padelford.ž

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01:25
Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport