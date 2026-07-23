Srpski fudbaler Dejan Joveljić je postigao gol u važnoj pobedi svoje ekipe.
Fudbal
NE STAJE! SRBIN PONOVO STRELAC VAŽNOG GOLA! Bivši fudbaler Zvezde vodio Sporting do pobede
Slušaj vest
U pobedi Sporting Kanzas sitija protiv Minesote rezultatom 2:1 Dejan Joveljić je positgao vodeći gol za domaćina.
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je bio strelac u 28. minutu. Odlično se kretao i pratio akciju sa desne strane terena, a nakon što je dobio dobro dodavanja rutinski je šansu pretvorio u gol. Ovo je osmi pogodak za njega u aktuelnoj sezoni.
Pogledajte gol Dejana Joveljića:
Manu Garsija je u 54. minutu povećao prednost Sporting Kanzas sitija, a konačan rezultat je u 75. minutu postavio Devin Padelford.ž
Bonus video:
Reaguj
Komentariši