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Fudbalski savez Nemačke sazvao je konferenciju za novinare za petak, kada se očekuje da će Jirgen Klop biti predstavljen kao novi selektor nacionalnog tima.

U današnjem kratkom saopštenju, Savez nije naveo razlog za događaj koji je zakazan za petak ujutru u sedištu te organizacije u Frankfurtu.

Bivši trener Liverpula bio je glavni kandidat još otkako je Julijan Nagelsman podneo ostavku nakon šokantnog poraza Nemačke od Paragvaja na penale u osmini finala Svetskog prvenstva.

Klop je vodio razgovore sa čelnicima nemačkog saveza u Njujorku, gde je radio kao TV ekspert tokom Svetskog prvenstva, a savez je 11. jula saopštio da je postignut dogovor o "ključnim tačkama" ugovora.

U tom trenutku, glavna prepreka bila je dobijanje saglasnosti Red Bula, gde je Klop radio poslednjih godinu i po dana kao šef globalnog fudbala, nadgledajući mrežu klubova širom sveta koje ova kompanija podržava.

1/8 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Oli Scarff/NMC Pool / PA Images / Profimedia, Steve Flynn/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Klop nije radio kao trener otkako je napustio Liverpul 2024. godine, navodeći umor kao razlog. On je ovog meseca izjavio da se oseća spremnim za novi posao.

Beta