TRESE SE EVROPA! Klop preuzima fudbalsku velesilu - zakazana hitna konferencija!
Fudbalski savez Nemačke sazvao je konferenciju za novinare za petak, kada se očekuje da će Jirgen Klop biti predstavljen kao novi selektor nacionalnog tima.
U današnjem kratkom saopštenju, Savez nije naveo razlog za događaj koji je zakazan za petak ujutru u sedištu te organizacije u Frankfurtu.
Bivši trener Liverpula bio je glavni kandidat još otkako je Julijan Nagelsman podneo ostavku nakon šokantnog poraza Nemačke od Paragvaja na penale u osmini finala Svetskog prvenstva.
Klop je vodio razgovore sa čelnicima nemačkog saveza u Njujorku, gde je radio kao TV ekspert tokom Svetskog prvenstva, a savez je 11. jula saopštio da je postignut dogovor o "ključnim tačkama" ugovora.
U tom trenutku, glavna prepreka bila je dobijanje saglasnosti Red Bula, gde je Klop radio poslednjih godinu i po dana kao šef globalnog fudbala, nadgledajući mrežu klubova širom sveta koje ova kompanija podržava.
Klop nije radio kao trener otkako je napustio Liverpul 2024. godine, navodeći umor kao razlog. On je ovog meseca izjavio da se oseća spremnim za novi posao.
Beta