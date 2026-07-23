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Vinćenco Montela prolazi kroz najteže trenutke u životu. Selektor reprezentacije Turske ostao je bez starije sestre Katerine, koja je preminula u bolnici od posledica teške nesreće u porodičnoj kući.

Tužnu vest potvrdio je Fudbalski savez Turske.

Italijanski stručnjak, koji od 2023. godine vodi reprezentaciju Turske, dobio je tragične vesti dok je boravio u Istanbulu.

1/5 Vidi galeriju Selektor fudbalske reprezentacije Turske - Vićenco Montela Foto: Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema pisanju italijanskih medija, njegova sestra Katerina Montela zadobila je teške povrede u nesreći koja se dogodila u njihovom porodičnom domu. Uprkos naporima lekara, preminula je u bolnici, a detalji same nesreće nisu saopšteni.

Turski savez se odmah oprostio od Katerine Montela emotivnim saopštenjem.

"Sa dubokom tugom saznali smo da je Katerina Montela, sestra našeg selektora Vincenca Montela, preminula u bolnici gde se lečila nakon tragične nesreće u svom domu. U ime Fudbalskog saveza Turske izražavamo najdublje saučešće našem selektoru, njegovoj porodici i svim najbližima."

Savez je objavio i da će sahrana biti održana u Crkvi Svetog Nikole u Kastelo di Čisterni, mestu kraj Napulja u kojem je Montela odrastao sa porodicom.

Novi težak udarac za Montelu

Poslednjih nedelja Montela je bio pod velikim pritiskom zbog neuspeha Turske na Svetskom prvenstvu, ali je uprkos kritikama dobio podršku čelnika Saveza da nastavi posao. Sada ga je pogodila daleko teža životna tragedija - gubitak sestre.

Brojni klubovi i fudbalski radnici iz Italije i Turske uputili su izraze saučešća nekadašnjem napadaču Rome i aktuelnom selektoru Turske, koji je ostao bez jednog od najbližih članova porodice.