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Novi selektor fudbalske reprezentacije Francuske biće imenovan narednog utorka, kada se očekuje da će Zinedin Zidan na klupi tog nacionalnog tima zameniti Didijea Dešana.

Fudbalski savez Francuske saopštio je danas da će predsednik te organizacije Filip Dijalo objaviti ime novog selektora na konferenciji za novinare u sedištu saveza u Parizu.

Zidan je bez trenerskog angažmana otkako je napustio Real Madrid 2021. godine. On je predvodio Real do tri uzastopne titule u Ligi šampiona od 2016. do 2018. godine.

1/18 Vidi galeriju Zinedin Zidan Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia

Dešan je bio na čelu Francuske 14 godina, a povukao se nakon Svetskog prvenstva, gde je njegov tim u polufinalu izgubio od Španije.

Francuska je pod Dešanovim vođstvom osvojila Svetsko prvenstvo 2018. godine, dok je 2022. godine izgubila u finalu nakon izvođenja jedanaesteraca. Takođe, Francuska je poražena i u finalu Evropskog prvenstva na domaćem terenu 2016. godine.

Zidan je bio glavni kreator igre Francuske kada je osvojila Svetsko prvenstvo 1998. godine, postigavši dva gola u pobedi od 3:0 protiv Brazila u finalu, a briljirao je i dve godine kasnije kada je Francuska osvojila Evropsko prvenstvo.

Osvojio je "Zlatnu loptu" 1998. godine

Zidan je odigrao 108 utakmica za Francusku i postigao 31 gol, uključujući i penal u finalu Svetskog prvenstva 2006. godine, koje su "trikolori" izgubili nakon što je on isključen u produžecima jer je glavom u grupi udario italijanskog defanzivca Marka Materacija.

Fudbalska reprezentacija naredne utakmice igra krajem septembra, kada će u Ligi nacija gostovati Turskoj i Belgiji, pre nego što 2. oktobra dočeka Italiju.