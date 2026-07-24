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Fudbalski klub Barselona potpisao je danas petogodišnji ugovor sa napadačem Karimom Adejemijem.

Ovaj 24-godišnjak u redove Barselone stiže iz Borusije Dortmund gde je proveo poslednje četiri sezone.

On je prošle sezone postigao deset golova i zabeležio osam asistencija na 44 utakmica.

Adejemi će u Barseloni ponovo sarađivati sa trenerom Hansijem Flikom, koji mu je omogućio debi u seniorskoj reprezentaciji Nemačke.

Karim Adejemi je igrao za Nemačku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali nije ušao u konačan sastav tima za Mundijal.

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