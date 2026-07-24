Karim Adejemi stigao u Barselonu posle četiri godine provedene u Dortmundu.
gotovo
TRANSFER BOMBA! Barselona dovela zvezdu Dortmunda - potpisao petogodišnji ugovor!
Slušaj vest
Fudbalski klub Barselona potpisao je danas petogodišnji ugovor sa napadačem Karimom Adejemijem.
Ovaj 24-godišnjak u redove Barselone stiže iz Borusije Dortmund gde je proveo poslednje četiri sezone.
On je prošle sezone postigao deset golova i zabeležio osam asistencija na 44 utakmica.
Adejemi će u Barseloni ponovo sarađivati sa trenerom Hansijem Flikom, koji mu je omogućio debi u seniorskoj reprezentaciji Nemačke.
Karim Adejemi je igrao za Nemačku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali nije ušao u konačan sastav tima za Mundijal.
Reaguj
Komentariši