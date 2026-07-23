Fudbalere Vojvodine čeka težak zadatak u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
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AJAKS U NOVI SAD PONEO OKO 160 MILIONA EVRA! Neverovatan podatak pred utakmicu Vojvodine protiv velikana
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Novosađani će od 20 časova igrati prvu utakmicu dvomeča protiv Ajaksa na stadionu Karađorđe.
Žreb je bio surov prema srpskom predstavniku koji je nakon što je ispao od Ferencvaroša iz kvalifikacija za Ligu Evrope dobio najtežeg rivala i pred njim je zaista težak posao.
Foto galerija iz Budimpešte Foto: Kurir Sport
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Naravno, u fudbalu ništa nije nemoguće, a Vojvodina će pokušati da iskoristi svoje šanse i napravi iznenađenje.
Međutim, podataka o vrednosti Ajaksovog tima govori dovoljno o tome koliko je loš bio žreb za "staru damu".
Naime, Mikel Sančez, trener Ajaksa, u Novi Sad je poveo 23 fudbalera, čija vrednost na specijalizovanom sajtu "Transfemarkt" iznosi čak 158.950.000 evra.
Fudbaleri Ajaksa za utakmicu protiv Vojvodine:
- Joeri Herkens, 1 milion
- Marten Paes, 2 miliona
- Paul Reverson, 350.000
- Lukas Rosa, 5 miliona
- Anton Gaei, 5 miliona
- Oven Vijndal, 3 miliona
- Kajo Enrike, 12 miliona
- Juri Reger, 5 miliona
- Maher Karizo, 8 miliona
- Oskar Gluh, 13 miliona
- Mika Gods, 35 miliona
- Juri Bas, 20 miliona
- Oliver Edvardsen, 3 miliona
- Dejvi Klasen, 2 miliona
- Dejli Blind, 1,2 miliona
- Don-Angelo Konadu
- Stiven Bergvajs, 2 miliona
- Jorti Mokio, 8 miliona
- Aron Bovman, 3,5 miliona
- Kasper Dolberg, 7 miliona
- Markos Leonardo, 20 miliona
- Mohamed Abdala, 600.000
- Abdelah Oazane, 1,5 miliona
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