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Novosađani će od 20 časova igrati prvu utakmicu dvomeča protiv Ajaksa na stadionu Karađorđe.

Žreb je bio surov prema srpskom predstavniku koji je nakon što je ispao od Ferencvaroša iz kvalifikacija za Ligu Evrope dobio najtežeg rivala i pred njim je zaista težak posao.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Budimpešte Foto: Kurir Sport

Naravno, u fudbalu ništa nije nemoguće, a Vojvodina će pokušati da iskoristi svoje šanse i napravi iznenađenje.

Međutim, podataka o vrednosti Ajaksovog tima govori dovoljno o tome koliko je loš bio žreb za "staru damu".

Naime, Mikel Sančez, trener Ajaksa, u Novi Sad je poveo 23 fudbalera, čija vrednost na specijalizovanom sajtu "Transfemarkt" iznosi čak 158.950.000 evra.

Fudbaleri Ajaksa za utakmicu protiv Vojvodine:

Joeri Herkens, 1 milion

Marten Paes, 2 miliona

Paul Reverson, 350.000

Lukas Rosa, 5 miliona

Anton Gaei, 5 miliona

Oven Vijndal, 3 miliona

Kajo Enrike, 12 miliona

Juri Reger, 5 miliona

Maher Karizo, 8 miliona

Oskar Gluh, 13 miliona

Mika Gods, 35 miliona

Juri Bas, 20 miliona

Oliver Edvardsen, 3 miliona

Dejvi Klasen, 2 miliona

Dejli Blind, 1,2 miliona

Don-Angelo Konadu

Stiven Bergvajs, 2 miliona

Jorti Mokio, 8 miliona

Aron Bovman, 3,5 miliona

Kasper Dolberg, 7 miliona

Markos Leonardo, 20 miliona

Mohamed Abdala, 600.000

Abdelah Oazane, 1,5 miliona

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