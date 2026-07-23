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Rukovodstvo Crvene zvezde odlučilo je da iskoristi pravo na odlaganje meča trećeg kola Super lige Srbije protiv Radnika. Cilj ove odluke jeste maksimalna priprema ekipe za ključne borbe na evropskoj sceni.

Duel u Surdulici prvobitno je bio zakazan za 1. avgust. Taj termin nalazio se tačno tri dana nakon revanš susreta drugog kola kvalifikacija protiv Larna. Iako crveno-beli u džepu već imaju ubedljivih 4:0 iz prvog meča, procenjeno je da je svaki dan odmora i pripreme dragocen pred naredni evro-korak.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Šta čeka crveno-bele u 3. kolu?

Već 4. ili 5. avgusta šampiona Srbije očekuje prvi megdan u okviru trećeg kola, gde će odmeriti snage sa boljim iz dvoboja islandskog Vikingura i Hapoel Ber Ševe (Islanđani nose prednost od 2:1 iz prvog susreta).

Ova faza kvalifikacija ima status "ključne za sezonu". Prolazak u plej-of ne samo da donosi značajnu finansijsku injekciju UEFA, već i automatski garantuje najmanje učešće u grupnoj fazi Lige Evrope.

Kakav je dalje raspored?

Kada je u pitanju domaći šampionat, plan priprema izgleda ovako:

Predstojeći vikend: Igra se prvenstveni derbi protiv Vojvodine po planu.

Između dva meča 3. kola: Utakmica protiv Novog Pazara neće biti odložena, s obzirom na to da se igra na stadionu "Rajko Mitić".

Procena stručnog štaba i uprave jeste da je daleki put u Surdulicu u ovom trenutku predstavljao nepotreban logistički teret i rizik po svežinu igrača pred najvažnije ispite leta.

Podsećanja radi, Zvezda nije jedina koja je povukla ovaj potez - prethodno su svoje prvenstvene obaveze odložili Radnički i Železničar iz Pančeva, kako bi Pančevci imali što bolje uslove pred revanš sa portugalskom Bragom.

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