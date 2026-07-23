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Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, Kerim Alajbegović, nalazi se pred transferom karijere. Prema navodima britanskih medija, Čelsi je izbio u prvi plan za potpis talentovanog fudbalera Leverkuzena, a vrednost posla procenjuje se na 30 miliona funti (oko 35 miliona evra).

Iako su za 18-godišnjeg ofanzivnog vezistu ozbiljno zagrizli italijanski velikani Juventus, Atalanta i Fiorentina, Plavci iz Londona trenutno drže sve karte u svojim rukama.

Kerim Alajbegović Foto: Chen Hsiang / Jiji Press Photo / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Bob Kupbens / Zuma Press / Profimedia

Alonsova ključna uloga

Veliki adut Čelsija u ovim pregovorima jeste novi menadžer Ćabi Alonso. Španski stručnjak odlično poznaje potencijal mladića koji je prošao omladinsku školu Leverkuzena. Iako Alajbegović još nije zabeležio zvaničan debi za prvi tim "Farmaceuta", Alonso izuzetno ceni njegove kvalitete i insistira na njegovom dolasku na Stamford Bridž.

Leverkuzen je prošlog leta poslao Alajbegovića u Salcburg za dva miliona evra, uz opciju povratka za četiri miliona. Nakon eksplozije u Austriji, Nemci su ekspresno aktivirali povratnu klauzulu ove godine.

Eksplozija u Salcburgu i sjajan nastup na Mundijalu

Odlazak u austrijsku Bundesligu pokazao se kao pun pogodak. Alajbegović je protekle sezone dominirao:

9 golova i 3 asistencije u prvenstvu Austrije

Zapažene partije u Ligi Evrope

Odlična izdanja na Svetskom prvenstvu (strelac protiv Katara, starter na tri meča, uključujući i duplu fazu protiv SAD)

Njegove partije na planetarnoj smotri samo su potvrdile status jednog od najtraženijih mladih vezista u Evropi. Ukoliko dođe do realizacije posla, Alajbegović će postati još jedan ključni kamenčić u Čelsijevom dugoročnom projektu stvaranja moćnog, mladog tima za budućnost.

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