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Njukasl junajted nastavlja sa podmlađivanjem tima. Rukovodstvo kluba sa Stonsa ugovorilo je dolazak talentovanog francuskog veziste Aladžija Bambe (20) iz Monaka, a celokupan posao mogao bi da dostigne vrednost od 40 miliona evra.

Mladi fudbaler u četvrtak stiže na sever Engleske, gde ga očekuju lekarski pregledi i potpisivanje višegodišnjeg ugovora sa engleskim premijerligašem. Bamba u tabor "Svraka" stiže kao direktna zamena za Sandra Tonalija, koji je ovog leta pojačao Totenhem.

1/4 Vidi galeriju Sandro Tonali u dresu Njukasla Foto: Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Dolazak Bambe nastavak je jasne klupske politike ulaganja u budućnost, imajući u vidu da je Njukasl ranije tokom prelaznog roka opremu zadužio i 18-godišnji Šon Steur iz Ajaksa. Francuz će tako postati ukupno četvrto letnje pojačanje kluba.

Iako je u prvom timu Monaka debitovao tek prošle godine i do sada zabeležio svega 12 nastupa u startnoj postavi, Bamba je skrenuo pažnju fudbalske javnosti sjajnim partijama u Ligi 1. Tokom protekle sezone izdvojio se kao jedan od najdominantnijih mladih igrača lige u kategorijama osvojenih duela, uspešnih startova i driblinga.

Na Sent Džejms parku veruju da Bamba ima potencijal da izraste u ključnog nosioca igre, zbog čega su reagovali brzo i obezbedili njegov potpis pre nego što mu cena na tržištu dodatno skoči.

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