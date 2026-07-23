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Fudbalski klub Arsenal zvanično je danas potvrdio dovođenje grčkog igrača Hristosa Colisa iz Klub Briža.

Arsenal je naveo da je Colis potpisao dugogodišnji ugovor.

Kako je preneo Skaj sport, visina obeštećenja iznosi 34 miliona funti, što predstavlja rekordan transfer u istoriji belgijske Pro lige.

Ovaj 24-godišnjak, koji je ranije nastupao za Norič Siti, prošle sezone je postigao 17 golova i zabeležio 23 asistencije u 36 prvenstvenih nastupa u dresu Klub Briža i biće zanimljivo pojačanje za tim Mikela Artete.

1/6 Vidi galeriju Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

Colis je za belgijski tim odigrao ukupno 108 utakmica u svim takmičenjima i upisao 43 gola uz 45 asistencija.

On je profesionalnu karijeru počeo u PAOK-u iz Soluna, a nakon zapaženih nastupa za Norič Siti i pozajmica u Tventeu i Fortuni, 2024. godine je prešao u Klub Briž. Za reprezentaciju Grčke je debitovao 2020. godine i upisao 34 nastupa.

Kurir Sport / Beta

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