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Santos je protekle noći bez većih problema savladao Universidad Central iz Venecuele rezultatom 4:1 u Kopa Sudamerikani, a najveća zvezda ekipe nije bila u sastavu. Posle odmora nakon Svetskog prvenstva, Nejmar još nije uhvatio takmičarski ritam i povratak se pažljivo dozira.

Ipak, slobodno vreme nije provodio bez uzbuđenja. Iskoristio je pauzu od fudbala da poseti jedan od najprestižnijih poker turnira u Brazilu, koji je upravo počeo i trajaće narednih mesec dana.

U hotelu u Sao Paulu, ležerno odeven Nejmar bio je specijalan gost i glavna atrakcija večeri. Organizatori su njegov dolazak i partije koje je odigrao brzo podelili na zvaničnim kanalima, gde su snimci privukli veliku pažnju.

Međutim, poker će uskoro morati da ostavi po strani. Već u subotu Santos očekuje prvenstveni duel protiv Šapekoensea, a očekuje se da će Nejmar biti među kandidatima za sastav.

Ipak, prema navodima brazilskih medija, stručni štab ne želi da rizikuje i neće požurivati njegov povratak, s obzirom na to da je na Mundijal otišao sa zdravstvenim problemima i da još nije potpuno spreman.

Oproštaj Nejmara od reprezentacije Brazila Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Joao Bravo/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

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Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport