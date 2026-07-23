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Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu luksemburški UNA Štrasen 4:0, u prvoj utakmici dvomeča drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Pred vama su igrači crno-belog tima na skeneru Kurira:

Miloš Krunić /

Tokom priprema trener Saša Ilić pokazao je da mu veruje i sada ga je nagradio na evropskoj premijeri u sezoni. Nije imao posla u prvom poluvremenu, više se dosađivao i gledao šta rade njegovi saigrači, nego što je morao da se bavi svojim poslom. U drugom delu možda jednom ili dvaput pipnuo loptu. Samo on zna koliko mu je bilo dosadno na ovoj utakmici, a shodno tome ostaje i neocenjen.

Milan Roganović 6

Solidna partija mladog beka. Bez grešaka, ali isto tako i bez prevelikog isticanja. Profesionalno je odradio svoj posao, ali je jasno da mora i može mnogo bolje. Treba tu više trčanja, upotrebljivih centaršuteva za napadače. Ima potencijal, treba i da ga potvrdi.

Stefan Milić 6,5

Solidna partija protiv nedoraslog rivala. Tačno je znao koji je njegov zadatak i trudio se da ga odradi. Grubo je pogrešio pred kraj prvog dela, ali igrači Una Štrasena to nisu umeli da kazne. U utakmici protiv jačih timova, ovo se neće praštati. Iskupio se filigranski preciznim centaršutem, kada je u 68. minutu u trepavicu pogodio Ibrahima Zubairua za vođstvo od 3:0.

Stefan Mitrović 6,5

Gospodario u vazduhu i na tlu. Imao nekoliko nepotrebnih i grubih startova, ali mu sudija zbog autoriteta nije pokazao žuti karton. Mogao je u 55. minutu do gola, ali je glavom očajno reagovao iz zicer pozicije. Kada je Una Štrasen ostao sa igračem manje, te zaigrao bez drugog napadača, bio mu je olakšan posao.

Samson Nvulu 6,5

Povukao je akciju kod prvog gola, probio po levoj strani. U defanzivi dobro trčanje, ali poprečne lopte u fudbalu nisu za preporuku, jer će to jači tim kazniti. Može se reći da je položio ispit, jer je dobro čuvao leđa Zubairuu, pokazujući određenu disciplinu u igri, znajući da je odbrana ipak njegov primarni zadatak.

Ognjen Ugrešić 7,5

Dobro zna šta znači biti kapiten u Partizanu, pa se tako odnosio u igri i ponašao na terenu svih 90 minuta. Poznato je da ima jak i razoran šut. Posle njegove bombe sa 20 metara, na odbitak je naleteo Ibrahim Zubairu za drugi gol crno-belih. Radio je mnogo za ekipu, trčao, prekidao akcije protivnika. Nije sebe stavljao u prvi plan, podredio se kolektivu, a kad je tako, onda od Boga moraš da budeš nagrađen. I to se desilo u 81. minutu, kada je jednu ničiju loptu u šesnaestercu gostiju posle prekida, rezantnim udarcem smestio u mrežu.

Aleks Zeković 7

Igrao sigurno, pametno i odgovorno. Deluje da bi mogao da bude pun pogodak crno-belih ove sezone. Pas mu je siguran, pregled igre sasvim solidan, čitanje protivnika takođe. Uzeo nekoliko važnih lopti na sredini terena. Da nije sredinom poluvremena napravio glup faul i zaradio žuti karton, bila bi to utakmica bez greške. Baš zbog toga je i zamenjen u 64. minutu, jer je trener Saša Ilić osetio da bi mogao i da bude isključen, zbog nekih nepotrebnih startova.

Milan Vukotić 6

Mora to mnogo bolje, posebno protiv ekipe ovakvog kvaliteta. Trebalo je da pojede direktne rivale na sredini, da postigne gol iz slobodnjaka, da udeli više korisnih lopti Kojzeku i Seku, ali... Delovao je mlako, kao da ga protivnik nije inspirisao za bolju igru. Partizanu je u nastavku sezone potreban mnogo kvalitetniji i bolji Vukotić.

Demba Sek 6,5

Veliki promet, mala zarada. I dva lica momka iz Senegala. Ništa nije uradio u prvih 45 minuta. Ali, sasvim druga priča u nastavku. Koliko mu je malo potrebno pokazao je u 51. minutu, kada je iščačkao loptu Agoviću i primorao ga da napravi faul i zaradi isključenje. Nekako mu i dalje nedostaje završnica, konkretan potez ili šut, kad treba da materijalizuje sve dobro što uradi na terenu.

Erik Kojzek 7

Fantastično otvorio sezonu golom u 5. minutu kada je bio na pravom mestu posle asistencije Zubairua. I onda se ugasio. Kao da se zadovoljio time što je postigao gol i dobio aplauz navijača. Imao je još nekoliko poluprilika, ali ni u jednoj nije bio blizu da zatrese mrežu skromne ekipe Una Štrasen. Fakat je da nije imao lopti u prostor, ali posle prekida i u skok igri morao je da bude bolji, posebno što je ispred sebe imao igrače skromnog kvaliteta.

Ibrahim Zubairu 8

Deluje da je njegov povratak u Humsku, već sada benefit za ekipu. Dosta je tu trčanja, ponavljanja i opasnosti po gol rivala. Asistirao kod prvog gola Kojzeku. A, u 29. minutu pogađa mrežu Luksemburžana posle odbitka, nakon šuta Ugrešića. Sjajni partiju krunisao je drugim golom u 68. minutu kada je glavom matirao omalenog golmana Una Štrasena. Bez sumnje najbolji igrač Partizana u ovom meču.

Milan Aleksić /

Od 64. minuta umesto Aleksa Zekovića. Trudio se, pokušavao, ali ostao bez konkretnog učinka.

Že /

Od 64. minuta umesto Erika Koktela. Sem jednog šuta, gotovo da ništa nije pokazao za pola sata u igri.

Bogdan Kostić /

Od 64 .minuta umesto Milana Vukotića. Imao želju i volju, ali jednostavno nije materijalizovao sve ono što je započeo na terenu.

Nemanja Trifunović /

Od 72. minuta umesto Ibrahima Zubairua. Teško je bilo zameniti momka koji je dao dva gola i asistirao kod jednog.

Šaka Traore /

Od 72. minuta umesto Dembe Seka. Nekoliko driblinga i završnica koje nije bilo.

Saša Ilić

Premijera u Evropi i na startu ubedljiva pobeda. Treba da bude zadovoljan pobedom i sigurnim prolazom u treću rundu kvalifikacija za Ligu konferencije. Njegova ekipa ima još prostora za napredak, to je evidentno, ali isto tako, kako je i sam rekao, treba tu još dosta krvavog rada, da bi se došlo do krajnjeg cilja, a to je prolaz u grupnu fazu. Formacija 4-3-3 koji je igrao protiv Una Štrasena pokazala se kao dobitna. Jasna je njegova vizija, da voli protok lopte, da preko brzih krila hvata protivnika na greške i da tako dolazi do poseda i gola.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport