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Nemački krilni fudbaler pakuje kofere iz Borusije Dortmund i prelazi u redove katalonskog velikana u transferu teškom 22 miliona evra, uz potencijalnih sedam miliona kroz bonuse.

Adejemi je praktično saterao upravu „Milionera“ u ćošak, pošto je izričito odbijao da potpiše novi ugovor umesto postojećeg koji je važio do 2027. godine. Barselona je to iskoristila i blickrigom završila posao, gde su presudnu ulogu imali sportski direktor Deko i šef struke Hansi Flik.

1/4 Vidi galeriju Fudbaler Borusije i reprezentativac Nemačke - Adejemi. Foto: EPA/Christopher Neundorf, Screenshot, AP Photo/Martin Meissner

Nemački fudbaler obavezao se na vernost Barseloni sve do 2031. godine, čime je rukovodstvo kluba poslalo jasnu poruku podrške igraču čiji je napredak u prethodnom periodu usporila serija povreda.

Međutim, na ovim prostorima Adejemi nije ostao upamćen samo po majstorijama na terenu, već i po velikom skandalu iz 2025. godine. On je tada posetio Kosovo i Metohiju u društvu svoje supruge Loredane, poznate albanske reperke.

Tokom tog boravka, Adejemi je u više navrata u javnosti objavljivao snimke na kojima rukama simulira simbol „dvoglavog orla“, a kap koja je prelila čašu bila je slika na kojoj pozira ispred spomenika ozloglašenoj terorističkoj organizaciji UČK.

Problemi zbog žene

Zanimljivo, Adejemi je zbog žene i ranije imao problema u karijeri. Par se venčao 2024. godine, a zajedno su od početka 2023. Kada su počeli da se zabavljaju fudbaler je upao u ozbiljnu krizu forme, a nemački Bild kao krivca za loše igre označio je njegovu devojku Loredanu.

Zbog nedovoljnog zalaganja pretila mu je i suspenzija. Mediji su tvrdili da je reperka kriva što fudbaler nije glavom na terenu.