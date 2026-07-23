FUDBALER KOJI JE POZIRAO ISPRED SPOMENIKA UČK TERORISTIMA POTPISAO ZA BARSELONU! Život mu obeležio nezapamćen skandal, zbog žene upao u probleme, a sada...
Nemački krilni fudbaler pakuje kofere iz Borusije Dortmund i prelazi u redove katalonskog velikana u transferu teškom 22 miliona evra, uz potencijalnih sedam miliona kroz bonuse.
Adejemi je praktično saterao upravu „Milionera“ u ćošak, pošto je izričito odbijao da potpiše novi ugovor umesto postojećeg koji je važio do 2027. godine. Barselona je to iskoristila i blickrigom završila posao, gde su presudnu ulogu imali sportski direktor Deko i šef struke Hansi Flik.
Nemački fudbaler obavezao se na vernost Barseloni sve do 2031. godine, čime je rukovodstvo kluba poslalo jasnu poruku podrške igraču čiji je napredak u prethodnom periodu usporila serija povreda.
Međutim, na ovim prostorima Adejemi nije ostao upamćen samo po majstorijama na terenu, već i po velikom skandalu iz 2025. godine. On je tada posetio Kosovo i Metohiju u društvu svoje supruge Loredane, poznate albanske reperke.
Tokom tog boravka, Adejemi je u više navrata u javnosti objavljivao snimke na kojima rukama simulira simbol „dvoglavog orla“, a kap koja je prelila čašu bila je slika na kojoj pozira ispred spomenika ozloglašenoj terorističkoj organizaciji UČK.
Problemi zbog žene
Zanimljivo, Adejemi je zbog žene i ranije imao problema u karijeri. Par se venčao 2024. godine, a zajedno su od početka 2023. Kada su počeli da se zabavljaju fudbaler je upao u ozbiljnu krizu forme, a nemački Bild kao krivca za loše igre označio je njegovu devojku Loredanu.
Zbog nedovoljnog zalaganja pretila mu je i suspenzija. Mediji su tvrdili da je reperka kriva što fudbaler nije glavom na terenu.