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Crno-beli su na svom terenu u Humskoj savladali Una Štrasen iz Luksemburga sa 4:0 (2:0), pa mirno idu na revanš koji je na programu za sedam dana.

Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice:

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Priča za medalju: Saša Ilić Izvor: MONDO