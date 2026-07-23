Fudbaleri Partizana napravili su veliki korak ka trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
Fudbal
SAŠA ILIĆ BOLJI DEBI PRED GROBARIMA NIJE MOGAO DA IMA! Pogledajte kako je Parni valjak pregazio Luksemburžane u Humskoj ulici! VIDEO
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Crno-beli su na svom terenu u Humskoj savladali Una Štrasen iz Luksemburga sa 4:0 (2:0), pa mirno idu na revanš koji je na programu za sedam dana.
Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice:
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