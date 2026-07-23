Pred Vojvodinom je sada izuzetno težak zadatak i biće joj potrebno pravo čudo na revanšu u Holandiji.
Fudbal
ČETIRI KOMADA AJAKSA U NOVOM SADU! Holanđani demonstrirali silu protiv Vojvodine, pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice! VIDEO
Slušaj vest
Vojvodina je pred domaćom publikom u Novom Sadu pretrpela poraz od Ajaksa rezultatom 1:4 u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Najzanimljivije momente sa ove utakmice pogledajte u priloženom video snimku:
Reaguj
Komentariši