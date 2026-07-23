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Vojvodina je pred domaćom publikom u Novom Sadu pretrpela poraz od Ajaksa rezultatom 1:4 u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Najzanimljivije momente sa ove utakmice pogledajte u priloženom video snimku:

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