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Utakmica trećeg kola Superlige Srbije između fudbalera Radnika iz Surdulice i Crvene zvezde odložena je zbog obaveza beogradskog kluba u evropskim takmičenjima, saopštila je danas Zajednica SLS.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Utakmica između Radnika i Crvene zvezde trebalo je da se igra 1. avgusta u Surdulici.

"Na zahtev FK Crvena zvezda, a u skladu sa propozicijama takmičenja, odložen je meč trećeg kola Superlige Srbije između Radnika i Crvene zvezde. Odluka o odlaganju je doneta u interesu srpskog fudbala, jer se Crvena zvezda trenutno takmiči u kvalifikacijama za Ligu šampiona", navodi se na sajtu takmičenja.

Zvezda će 29. jula dočekati Larn u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Posle pobede od 4:0 u prvom meču, gotovo izvesno će nedelju dana kasnije gostovati u trećem kolu Vikinguru ili Hapoel Ber Ševi.