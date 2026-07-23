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Govoreći o dosuđenom penalu za portugalski tim, iskusni golman je rekao da se ne slaže sa odlukom glavnog sudije.

– Imao sam dosta ovakvih situacija kroz karijeru. Po mom mišljenju nije bio penal. Igrač je već šutnuo, lopta je otišla, ja sam ga minimalno zakačio, ali dobro. Verujem iskusnom sudiji iz Turske da je procenio da je penal. Pitao sam da li ima VAR-a, rekli su mi da nema i tu se priča završava.

Kapiten Plavih naglasio je da ekipa nema za čim da žali.

– Kao kapiten mogu da budem ponosan i zaista jesam ponosan na ove momke. Mislim da smo večeras na najbolji mogući način prezentovali našu igru iz prošle sezone. Bili smo ravnopravan rival tokom cele utakmice. Naravno, Braga je odlična ekipa, ali nemamo zbog čega da se kajemo. U Bragi nas čeka drugo poluvreme. Oni vode 1:0, ali verujem da možemo da ponovimo ovakvu partiju i da se nadamo čudu.

Govorio je i o taktičkoj zamisli sa početka utakmice.

– Želeli smo malo da ih iznenadimo. Braga igra veoma visoko, pa smo pokušali bez klasičnog špica kako bismo napadali prostor iza njihove poslednje linije. Simo je najbrži od te trojice i to je bila ideja. Mislim da smo dobro pripremili utakmicu i dobro ušli u meč. Pred kraj smo pokazali da možemo da ih ugrozimo. Da je potrajalo još desetak minuta, možda bismo stigli i do izjednačenja. Ali ovo je nivo koji ne prašta greške. Za sedam dana nas čeka drugo poluvreme.

1/9 Vidi galeriju Železničar - Braga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Osvrnuo se i na način na koji je Železničar primio jedini pogodak.

– Sigurno boli što smo izgubili iz penala. Imali smo utakmicu pod kontrolom, Braga nas praktično nije ugrozila iz igre. Kod one njihove najveće šanse posle prekida odbranio sam udarac, a igrač je potom igrao rukom pre nego što je šutirao i sudija se nije oglasio. Mislim da je suđenje bilo malo naklonjeno Bragi, ali to je tako. Mi smo mali klub, ali sam ponosan što smo odigrali hrabro, odlučno i sa jasnom idejom.

Kapiten smatra da će ova utakmica mnogo značiti mladom timu.

– Govorio sam i pre utakmice koliko je važno da ne budemo uplašeni. Mislim da večeras Železničar nije bio uplašen. Ovi momci zaslužuju sve pohvale i verujem da je pred njima svetla budućnost. Kao neko ko je pri kraju karijere, ponosan sam što sam predvodio klub u ovoj istorijskoj utakmici. Nadam se da ćemo i u Bragi odigrati sjajan meč, svesti njihove šanse na minimum i stvoriti više naših – zaključio je Popović.

Krilni fudbaler Železničara Aleksa Kuljanin smatra da je njegov tim zaslužio više protiv favorizovane Brage.

– Iskreno, možda nam je nedostajalo i malo sreće u završnici. Ostavili smo srce na terenu, od poslednje linije do napada. Svi smo dali maksimum i baš je šteta što lopta nije završila u mreži.

Kuljanin je istakao da dobra partija nije došla slučajno.

– To je rezultat rada. Bukvalno svaki dan vežbamo ove stvari i potpuno verujemo stručnom štabu. Dobro smo se uigrali i verujemo da možemo da igramo sa svakim. Mislim da smo to večeras i dokazali.

Govorio je i o svom ulasku u igru u drugom poluvremenu.