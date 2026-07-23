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Dvadesetdvogodišnji krilni fudbaler stigao je u Birmingem svega nekoliko dana nakon što je Morgan Rodžers iz Aston Vile prešao u Čelsi za rekordno obeštećenje kada su u pitanju engleski fudbaleri.

Garnačo je prošle sezone stigao u Čelsi iz Mančester junajteda za 40 miliona funti, ali nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu. Tokom reprezentativne karijere upisao je osam nastupa za Argentinu i bio deo tima koji je osvojio Kup Amerike 2024. godine, ali nije izborio mesto u selekciji za Svetsko prvenstvo.

Aston Vila će naredne sezone ući u petu uzastopnu godinu pod vođstvom trenera Unaija Emerija, nakon što je prošlu sezonu završila na četvrtom mestu Premijer lige i osvojila trofej u Ligi Evropa.

Istovremeno, Notingem Forest je doveo austrijskog vezistu Ksavera Šlagera, koji je potpisao dvogodišnji ugovor kao slobodan igrač po isteku saradnje sa Lajpcigom.

Šlager (28) je bio starter na sve četiri utakmice Austrije na Svetskom prvenstvu, a u Forestu će ponovo sarađivati sa trenerom Oliverom Glaznerom, sa kojim je već radio u Volfsburgu.

Austrijanac bi trebalo da zameni Eliota Andersona, koji je ovog meseca napustio Notingem Forest i prešao u Mančester siti.

(Beta)