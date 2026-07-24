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Napadač Sjedinjenih Američkih Država dobio je direktan crveni karton u pobedi nad Bosnom i Hercegovinom (2:0), zbog čega je trebalo automatski da propusti meč osmine finala protiv Belgije.

Međutim, nakon intervencije predsednika SAD Donalda Trampa, kazna je suspendovana na 12 meseci. Fifa nije navela obrazloženje odluke, osim pozivanja na pravilo koje omogućava uslovno odlaganje izvršenja disciplinske mere.

Balogan je potom nastupio protiv Belgije, koja je slavila 4:1.

Predsednica Fudbalskog saveza Norveške Lise Klavenes saopštila je da je savez sa "velikom zabrinutošću" reagovao na ovaj slučaj, kao i da će odluka o eventualnoj prijavi biti doneta na narednoj sednici Upravnog odbora.

Norveški savez je već podneo prijavu Etičkom komitetu Fifa zbog odluke da prvu Fifa Nagradu za mir dodeli predsedniku Trampu.

"Primereno je da slučaj Balogana uključimo u prijavu koju smo već podneli Etičkom komitetu Fifa u vezi sa takozvanom Fifa nagradom za mir, dodeljenom tokom žreba za Svetsko prvenstvo u Vašingtonu prošlog decembra", navela je Klavenes, a preneo Bi Bi Si (BBC).

U međuvremenu su se pojavili navodi da bi i Međunarodni olimpijski komitet (MOK) mogao da ispita postupanje predsednika Fifa Đanija Infantina, koji je od 2020. godine član MOK-a.

Iz MOK-a su poručili da su postupci pred Etičkom komisijom poverljivi i da neće komentarisati da li je prijava podneta, već će javnost obavestiti samo ukoliko Komisija donese odluku o eventualnim sankcijama.

(Beta)