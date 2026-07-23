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Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), dvadesetogodišnji Francuz trebalo bi u četvrtak da doputuje na sever Engleske, gde će obaviti lekarske preglede i potpisati dugoročni ugovor sa klubom sa "Sent Džejms Parka".

Njukasl je ovog leta ostao bez Sandra Tonalija, koji je prešao u Totenhem, zbog čega je klub tražio mlađeg vezistu. Pre Bambe, u redove "svraka" stigao je 18-godišnji Šon Stur iz Ajaksa, dok je još jedna želja kluba, Johan Manzambi iz Frajburga, prošle sedmice izabrao Aston Vilu.

Bamba je seniorski debi za Monako upisao u avgustu 2025. godine, a prošle sezone bio je među najboljim vezistima francuske Lige 1 u nekoliko statističkih kategorija.

Među igračima sredine terena sa najmanje 500 odigranih minuta zauzeo je mesto u prvih pet po broju dobijenih duela (9,1 po utakmici), oduzetih lopti (3,6), uspešnih driblinga (1,6) i osvojenih vazdušnih duela (1,9).

(Beta)

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